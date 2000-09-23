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Раздел: Общество  
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В киевском Гидропарке появилась яблоня в виде сердца

В киевском Гидропарке появилась яблоня в виде сердца Дерево долго обрезали, чтобы оно росло в форме сердца.

В Киеве на Гидропарке создали Дерево влюбленных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района.

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Отмечается, что форма сердца у гибридной яблони поддерживается благодаря формовочной обрезке, которую проводят специалисты предприятия.

В киевском Гидропарке появилась яблоня в виде сердца
В киевском Гидропарке появилась яблоня в виде сердца
В киевском Гидропарке появилась яблоня в виде сердца
В киевском Гидропарке появилась яблоня в виде сердца
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 Теги: Киев, яблоня

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Сегодня, 16:30 » Автор: Анна Мартынова
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