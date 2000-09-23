Раздел: Общество
В киевском Гидропарке появилась яблоня в виде сердца
Дерево долго обрезали, чтобы оно росло в форме сердца.
В Киеве на Гидропарке создали Дерево влюбленных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района.
Читайте также: На Киевщине горел жилой дом
Отмечается, что форма сердца у гибридной яблони поддерживается благодаря формовочной обрезке, которую проводят специалисты предприятия.
В Киеве на Гидропарке создали Дерево влюбленных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района.
Читайте также: На Киевщине горел жилой дом
Отмечается, что форма сердца у гибридной яблони поддерживается благодаря формовочной обрезке, которую проводят специалисты предприятия.
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