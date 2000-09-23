Раздел: Общество
Выходные в Киеве: самые интересные мероприятия
Куда пойти в Киеве на выходных 29-30 сентября.
На предстоящий уик-энд 29-30 сентября в столице запланирована масса интересных мероприятий, не все из которых пройдут в закрытых помещениях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Korrespondent.net традиционно расскажет, как провести выходные в Киеве. В субботу-воскресенье в столице можно посетить: фестивали под открытым небом, акцию в поддержку животных, концерты Энрике Иглесиаса и The Maneken, а также семинары, запись телешоу, спектакли для детей и взрослых.
Borjomi Fest
Большой грузинский праздник пройдет в столице уже в четвертый раз. Фестиваль рассчитан на два дня, 29-30 сентября. Организаторы предлагают всем влюбленным в Грузию окунуться в атмосферу праздника. Гости смогут отведать шедевры грузинской кухни на фудкорте, где заработают более 40 точек с едой.
Развлекать будут G.Sound, финалист нацотбора Евровидения-2014 в Грузии Shmagi Tagiashvili, юная грузинская звезда Sophie Villy. Горячие грузинские танцы исполнит балет VATAN. В качестве развлечений: гонки дронов, экстремальные забавы, VR-прогулки по грузинским городам. Для детей предусмотрен “город профессий”. Каждый ребенок сможет ощутить себя доктором, полицейским или пожарником. Начало в 11.00.
Где: Киев, М. Дружбы народов, Национальный ботанический сад им. Н. Гришко
Стоимость: мероприятие бесплатное, вход на территорию ботсада - 50 грн. для взрослых, 20 - для детей.
Жовтень Fest
Фестиваль крафтового пива пройдет в эти выходные в столице впервые. Украинские бровары предложат гостям более сотни видов пива, среди которых и необычные: лавандовое, крапивное, имбирное, черносмородиновое.
На фесте будет работать фуд корт, где предложат не только закуски к пиву, но и накормят полноценным обедом или ужином. Развлекать будут: Сеня Присяжный и рок-группа Мотор'Ролла, брутальные BAKENBARDY, автентичный Гражданин Топинамбур, патриотическая ИСПАНИЯ, ZNAYDENI RECHI. Начало в 12.00.
Где: Киев, М. Нивки, ВЦ “Киевэкспоплаза”, ул. Салютная, 2Б
Стоимость: от 175 грн.
OldCarLand-2018
Снова в Киеве, уже в девятый раз, на протяжении двух дней пройдет фестиваль ретро-машин. Более тысячи экспонатов, среди которых: советские представительские машины 1940-1990-х годов – ЗИС, ЗИМ, ЗИЛ, ГАЗ, шедевры зарубежного автопрома 1970-1980-х годов – Maserati, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Oldsmobile, Chevrolet, Ford, Cadillac.
Самым старым автомобилям около 80 лет, некоторых из них сохранились в одном экземпляре. На территории ВДНХ, где разместился фест, будет работать фудкорт и множество активностей. Начало в 9.00.
Где: Киев, М. Выставочный центр, ВДНХ, пр-т Академика Глушкова, 1.
Стоимость: 120 грн.
BAROMETER - International Bar Show
Трехдневный фестиваль (28-30 сентября) мастеров коктейльного искусства. Бармены из 24 стран Европы и США продемонстрируют свои способности, а гости смогут попробовать их шедевры. Тема шоу – границы коктейльной культуры. Какие можно пересекать, а какие преступать нельзя? Начало в 12.00.
Где: Киев, М. Арсенальная, КВЦ “Парковый”
Стоимость: 250-1800 грн.
IV Образовательный фестиваль "Арсенал Идей"
В Художественном арсенале, в эти выходные закончится четвертый образовательный фестиваль, который длился практически неделю.
Мероприятие - своеобразное креативное пространство, где сочетается творчество не только взрослых, но и детей, а также научные инновации. Участники смогут продемонстрировать свои художественные проекты, образовательные программы. Начало в 11.00.
Где: Киев, Мыстецький арсенал, М. Арсенальная, ул. Лаврская,12
Стоимость: от 50 грн.
The Maneken
10 лет на музыкальном пространстве Украины существует проект под руководством Евгения Филатова. Группа подготовила специальную праздничную программу, в которую войдут хиты со всех пяти альбомов The Maneken.
Свой юбилей группа отметит в субботу, 29 сентября. Специальный гость на дне рождения - ONUKA. Начало в 19.00.
Где: Киев, М. Университет, Caribbean Club, ул. С. Петлюры, 4
Стоимость: 99-3090 грн.
WWFC 12
Масштабный турнир по смешанным единоборствам всемирной лиги World Warriors Fighting Championship пройдет в Киеве 29 сентября.
Гостей ожидают зрелищные бои профессиональных мастеров в клетке-гексагоне, а также насыщенная шоу-программа, активности, розыгрыш призов. Для VIP-гостей предоставят закрытый VIP-Lounge, где свои композиции представят модные DJ и MC. Начало в 18.00.
Где: Киев, М. Дворец спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная,1
Стоимость: 450-990 грн.
Всеукраинский марш за права животных
В воскресенье, в 12.00. Участники акции выступают за запрет: использования животных в цирках и дельфинариях, зоопарках; меховых ферм; эксплуатации для фотоуслуг и экспериментов; эвтаназии, как метода регулирования популяции бродячих особей. В то же время активисты предлагают открыть реабилитационные центры для животных, которые пострадали от деятельности людей, а также создать зоополицию и внедрить систему наказаний за жестокое обращение с животными.
Где: Киев, М. Университет, парк им.Т.Г.Шевченко
Стоимость: бесплатно
Enrique Iglesias LIVE!
В воскресенье на стадионе “Олимпийский” впервые в Украине, по приглашению одной из самых больших сетей супермаркетов, выступит известный испанский исполнитель - Энрике Иглесиас. Команда певца подготовило украинским зрителям шоу экстра-класса. Мировая звезда исполнит свои лучшие хиты и порадует новыми композициями. Начало концерта в 18.00.
Где: Киев, М. Олимпийская, НСК “Олимпийский”, ул. Б. Васильковская, 55
Стоимость: 1600-2500
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Танцы со звездами
23 сентября будет уже шестой прямой эфир популярного телевизионного шоу. В это воскресенье зрителей ждет интрига, ведь снова одна из пар покинет проект, а их осталось только 10. На прошлой неделе из проекта сенсационно ушла пара телеведущей Маши Ефросининой и Максима Леонова. Кто “вылетит” из шоу на этот раз?
Анита Луценко/Александр Прохоров либо Мишель Анраде/Женя Кот, Игорь Ласточкин/Илона Гвоздева, а может Руслан Сеничкин/Янат Цыбульская или Леся Никитюк/Максим Ежов, Иракли Макацария/Яна Заец? Начало в 19.30
Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, пр. Академика Глушкова, 1
Стоимость: 800-1000 грн.
На предстоящий уик-энд 29-30 сентября в столице запланирована масса интересных мероприятий, не все из которых пройдут в закрытых помещениях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Korrespondent.net традиционно расскажет, как провести выходные в Киеве. В субботу-воскресенье в столице можно посетить: фестивали под открытым небом, акцию в поддержку животных, концерты Энрике Иглесиаса и The Maneken, а также семинары, запись телешоу, спектакли для детей и взрослых.
Borjomi Fest
Большой грузинский праздник пройдет в столице уже в четвертый раз. Фестиваль рассчитан на два дня, 29-30 сентября. Организаторы предлагают всем влюбленным в Грузию окунуться в атмосферу праздника. Гости смогут отведать шедевры грузинской кухни на фудкорте, где заработают более 40 точек с едой.
Развлекать будут G.Sound, финалист нацотбора Евровидения-2014 в Грузии Shmagi Tagiashvili, юная грузинская звезда Sophie Villy. Горячие грузинские танцы исполнит балет VATAN. В качестве развлечений: гонки дронов, экстремальные забавы, VR-прогулки по грузинским городам. Для детей предусмотрен “город профессий”. Каждый ребенок сможет ощутить себя доктором, полицейским или пожарником. Начало в 11.00.
Где: Киев, М. Дружбы народов, Национальный ботанический сад им. Н. Гришко
Стоимость: мероприятие бесплатное, вход на территорию ботсада - 50 грн. для взрослых, 20 - для детей.
Жовтень Fest
Фестиваль крафтового пива пройдет в эти выходные в столице впервые. Украинские бровары предложат гостям более сотни видов пива, среди которых и необычные: лавандовое, крапивное, имбирное, черносмородиновое.
На фесте будет работать фуд корт, где предложат не только закуски к пиву, но и накормят полноценным обедом или ужином. Развлекать будут: Сеня Присяжный и рок-группа Мотор'Ролла, брутальные BAKENBARDY, автентичный Гражданин Топинамбур, патриотическая ИСПАНИЯ, ZNAYDENI RECHI. Начало в 12.00.
Где: Киев, М. Нивки, ВЦ “Киевэкспоплаза”, ул. Салютная, 2Б
Стоимость: от 175 грн.
OldCarLand-2018
Снова в Киеве, уже в девятый раз, на протяжении двух дней пройдет фестиваль ретро-машин. Более тысячи экспонатов, среди которых: советские представительские машины 1940-1990-х годов – ЗИС, ЗИМ, ЗИЛ, ГАЗ, шедевры зарубежного автопрома 1970-1980-х годов – Maserati, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Oldsmobile, Chevrolet, Ford, Cadillac.
Самым старым автомобилям около 80 лет, некоторых из них сохранились в одном экземпляре. На территории ВДНХ, где разместился фест, будет работать фудкорт и множество активностей. Начало в 9.00.
Где: Киев, М. Выставочный центр, ВДНХ, пр-т Академика Глушкова, 1.
Стоимость: 120 грн.
BAROMETER - International Bar Show
Трехдневный фестиваль (28-30 сентября) мастеров коктейльного искусства. Бармены из 24 стран Европы и США продемонстрируют свои способности, а гости смогут попробовать их шедевры. Тема шоу – границы коктейльной культуры. Какие можно пересекать, а какие преступать нельзя? Начало в 12.00.
Где: Киев, М. Арсенальная, КВЦ “Парковый”
Стоимость: 250-1800 грн.
IV Образовательный фестиваль "Арсенал Идей"
В Художественном арсенале, в эти выходные закончится четвертый образовательный фестиваль, который длился практически неделю.
Мероприятие - своеобразное креативное пространство, где сочетается творчество не только взрослых, но и детей, а также научные инновации. Участники смогут продемонстрировать свои художественные проекты, образовательные программы. Начало в 11.00.
Где: Киев, Мыстецький арсенал, М. Арсенальная, ул. Лаврская,12
Стоимость: от 50 грн.
The Maneken
10 лет на музыкальном пространстве Украины существует проект под руководством Евгения Филатова. Группа подготовила специальную праздничную программу, в которую войдут хиты со всех пяти альбомов The Maneken.
Свой юбилей группа отметит в субботу, 29 сентября. Специальный гость на дне рождения - ONUKA. Начало в 19.00.
Где: Киев, М. Университет, Caribbean Club, ул. С. Петлюры, 4
Стоимость: 99-3090 грн.
WWFC 12
Масштабный турнир по смешанным единоборствам всемирной лиги World Warriors Fighting Championship пройдет в Киеве 29 сентября.
Гостей ожидают зрелищные бои профессиональных мастеров в клетке-гексагоне, а также насыщенная шоу-программа, активности, розыгрыш призов. Для VIP-гостей предоставят закрытый VIP-Lounge, где свои композиции представят модные DJ и MC. Начало в 18.00.
Где: Киев, М. Дворец спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная,1
Стоимость: 450-990 грн.
Всеукраинский марш за права животных
В воскресенье, в 12.00. Участники акции выступают за запрет: использования животных в цирках и дельфинариях, зоопарках; меховых ферм; эксплуатации для фотоуслуг и экспериментов; эвтаназии, как метода регулирования популяции бродячих особей. В то же время активисты предлагают открыть реабилитационные центры для животных, которые пострадали от деятельности людей, а также создать зоополицию и внедрить систему наказаний за жестокое обращение с животными.
Где: Киев, М. Университет, парк им.Т.Г.Шевченко
Стоимость: бесплатно
Enrique Iglesias LIVE!
В воскресенье на стадионе “Олимпийский” впервые в Украине, по приглашению одной из самых больших сетей супермаркетов, выступит известный испанский исполнитель - Энрике Иглесиас. Команда певца подготовило украинским зрителям шоу экстра-класса. Мировая звезда исполнит свои лучшие хиты и порадует новыми композициями. Начало концерта в 18.00.
Где: Киев, М. Олимпийская, НСК “Олимпийский”, ул. Б. Васильковская, 55
Стоимость: 1600-2500
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Танцы со звездами
23 сентября будет уже шестой прямой эфир популярного телевизионного шоу. В это воскресенье зрителей ждет интрига, ведь снова одна из пар покинет проект, а их осталось только 10. На прошлой неделе из проекта сенсационно ушла пара телеведущей Маши Ефросининой и Максима Леонова. Кто “вылетит” из шоу на этот раз?
Анита Луценко/Александр Прохоров либо Мишель Анраде/Женя Кот, Игорь Ласточкин/Илона Гвоздева, а может Руслан Сеничкин/Янат Цыбульская или Леся Никитюк/Максим Ежов, Иракли Макацария/Яна Заец? Начало в 19.30
Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, пр. Академика Глушкова, 1
Стоимость: 800-1000 грн.
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