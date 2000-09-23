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Раздел: Общество  
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Массовое отравление питьевой водой произошло в Макеевке

Массовое отравление питьевой водой произошло в Макеевке Жители Макеевки отравились из-за дезинфекции питьевой воды марганцем вместо хлора.

Массовое отравление жителей г.Макеевка Донецкой области на неподконтрольной украинскому правительству территории произошло вследствие дезинфекции питьевой воды марганцем вместо закончившегося хлора, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

"По случаю отравления водой в Макеевке. Закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем..... Именно такая причина этого ужасного происшествия", - написал Лисянский на своей странице в соцсети Facebook.

Он также сообщил, что количество пострадавших в результате отравление превысило сотню. "Я допускаю, что количество отравленных людей будет увеличиваться. Сейчас их больше ста людей", - сказал Лисянский в эфире Громадського радио в четверг.

Утром в четверг Лисянский сообщал: "В городскую больницу г.Макеевка массово стали поступать обращения на плохое самочувствие со следующими симптомами: боль в области живота, рвота, озноб, повышения температуры, в тяжелых случаях - выраженная интоксикация и обезвоживание".

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Позже Лисянский сообщил о 87 пострадавших, которые поступили в больницы Макеевки и Донецка. По его словам, четверо из них – дети.
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 Теги: Макеевка, вода

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Сегодня, 02:03 » Автор: Татьяна Ларина
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