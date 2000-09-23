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Ушел из жизни известный украинский режиссер

Ушел из жизни известный украинский режиссерЗа годы работы он стал автором более 80 фильмов

26 сентября, на 74-м году жизни умер известный украинский режиссер Александр Коваль, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил критик Сергей Трымбач.

"Болезни мучили его на протяжении последних лет, держался до конца. Теперь он возвращается в ту землю, откуда ушел в большой мир,- село Жердова, на Киевщине", – говорится в сообщении.

На счету Коваля более 80 фильмов: "Путь к тоннелю", "Меланчина свадьба", "Открой себя", "Ой, горе, это же гости ко мне", "Приют", "Дом. Родная земля" "Незаконные дети Антона Веберна", "Завещание Иосифа Слепого", "Терновый венок", "Гряди по мне", "Неофиты", "А еще не седьмая печать", "Гамлет" с хеппи-эндом", "Голос моей души" и другие.

Он стал лауреатом многих премий, в том числе самой высокой в Украине Национальной премии имени Тараса Шевченко и Государственной премии имени Александра Довженко.

Кроме того, Коваль был член-корреспондентом Национальной академии искусств и педагогом – возглавлял кафедру кинорежиссуры в Институте экранных искусств Национального университета театра, кино и телевидения имени И.Карпенко-Карого.

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"Александр Иванович Коваль оставляет по себе большую и неминуемую память. Она отражена в километрах кинопленки, в литературных текстах, в учениках. Еще одна кинемотографичная душа улетает в лучшие миры", – написал Трымбач.
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 Теги: режиссер, умер

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Сегодня, 08:09 » Автор: Татьяна Ларина
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