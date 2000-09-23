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Раздел: Общество  
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В Киеве на четырех улицах не будет воды

В Киеве на четырех улицах не будет водыВоды не будет весь день.

В пятницу, 28 сентября, «Киевводоканал» будет проводить плановые ремонтные работы на сети холодного водоснабжения, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua..

В связи с этим временно будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

28 сентября с 8:00 до 7:00 29 сентября - ул. Дашавская, 20, 22, 24, 27, 27А, 27Б, 36, 37; пер. Индустриальный 17, 19, 19А, 21, 23;
28 сентября с 19:00 до 9:00 29 сентября - ул. Туполева, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 5Г, 5Е, 12А, 16, 16А, 16Б, 18, 18А, 18Б, 22, 24, 29;
28 сентября с 9:00 до 7:00 29 сентября - ул.Бориспольская, 19 34.

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«Киевводоканал» просит извинения за временные неудобства и напоминает о необходимости заранее запастись водой.
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 Теги: Киев, вода

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Сегодня, 10:34 » Автор: Анна Мартынова
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