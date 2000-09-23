В Киеве на четырех улицах не будет воды

Воды не будет весь день.



В пятницу, 28 сентября, «Киевводоканал» будет проводить плановые ремонтные работы на сети холодного водоснабжения, передает



В связи с этим временно будет отключено водоснабжение по следующим адресам:



28 сентября с 8:00 до 7:00 29 сентября - ул. Дашавская, 20, 22, 24, 27, 27А, 27Б, 36, 37; пер. Индустриальный 17, 19, 19А, 21, 23;

28 сентября с 19:00 до 9:00 29 сентября - ул. Туполева, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 5Г, 5Е, 12А, 16, 16А, 16Б, 18, 18А, 18Б, 22, 24, 29;

28 сентября с 9:00 до 7:00 29 сентября - ул.Бориспольская, 19 34.



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«Киевводоканал» просит извинения за временные неудобства и напоминает о необходимости заранее запастись водой. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В пятницу, 28 сентября, «Киевводоканал» будет проводить плановые ремонтные работы на сети холодного водоснабжения, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua ..В связи с этим временно будет отключено водоснабжение по следующим адресам:28 сентября с 8:00 до 7:00 29 сентября - ул. Дашавская, 20, 22, 24, 27, 27А, 27Б, 36, 37; пер. Индустриальный 17, 19, 19А, 21, 23;28 сентября с 19:00 до 9:00 29 сентября - ул. Туполева, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 5Г, 5Е, 12А, 16, 16А, 16Б, 18, 18А, 18Б, 22, 24, 29;28 сентября с 9:00 до 7:00 29 сентября - ул.Бориспольская, 19 34.«Киевводоканал» просит извинения за временные неудобства и напоминает о необходимости заранее запастись водой.





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