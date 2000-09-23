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Раздел: Общество  
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В Киеве отличился еще один «герой парковки»

В Киеве отличился еще один «герой парковки»Автохам перепутал паркоместа.

В Киеве обнаружили очередного «героя парковки», которому «все дозволено», передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.

Возле торгового центра «Космополит» водитель внедорожника припарковался прямо на пешеходном переходе.

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Хотя, судя по фото, не исключено, что водитель просто перепутал «зебру» с карманом для парковки авто для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В Киеве отличился еще один «герой парковки»
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 Теги: Киев, герой парковки

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Сегодня, 12:01 » Автор: Анна Мартынова
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