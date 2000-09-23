Раздел: Общество
Эксперт оценил систему новых штрафов в Киеве
Необходимы камеры видеонаблюдения.
Для того, чтобы система новых штрафов за неправильную парковку могла эффективно заработать, нужны не постановления Киеврады, а реальные шаги по реализации заявленных мер, поскольку, как показала практика, государство не в состоянии реализовать те меры, о важности которых постоянно заявляют чиновники, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua..
Об этом сообщил эксперт общественной кампании «Евро-патруль» Вячеслав Коновалов.
«Дело не в том, на сколько Киеврада увеличила число сотрудников департамента транспортной инфраструктуры, следящих за правилами парковки, а в том, работают ли они или нет. Как известно, министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее уже вводил электронные билеты в столичном транспорте. Но, как видим, эта система так и не заработала», - сказал эксперт.
Кроме того, В. Коновалов добавил, что до сих пор на дорогах не появилось камер видеонаблюдения, так как Арсен Аваков и местные власти не смогли договориться по этому вопросу.
«Поэтому, особо остро стоит вопрос о том, как будет внедряться видеофиксация. И, думаю, что здесь идеальным вариантом было бы государственно-частное партнерство. Когда на парковках были бы установлены стационарные камеры и объявили открытый конкурс, победительно которого бы занялся установкой камер», - отметил специалист.
Но, как показала практика, по словам В. Коновалова, государство не в состоянии это сделать. В Киеве по состоянию на конец прошлого года должно было быть установлено около 10 тысяч камер. Но их до сих пор нет.
«Система видеонаблюдения должна работать в связке с парковщиками. Первая проблема в том, что они не могут набрать персонал, вторая проблема в том, что не могут разобраться с введением видеофиксации. Причем частные компании уже сами неоднократно сообщали, что они готовы. Но ни государство, ни местные власти так и не могли договориться друг с другом», - подытожил В. Коновалов.
Напомним, что Киеврада уполномочила 196 сотрудников департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) выписывать штрафы и эвакуировать с городских улиц неправильно припаркованные автомобили. За соответствующее решение проголосовали 74 депутата при минимально необходимых 61.
Также инспекторы по парковке должны проводить фото- или видеосъемку нарушений при парковке.
Представляя документ, директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов отметил, что для полноценного выполнения закона о парковках инспекторы должны получить доступ к 3 реестрам: реестру автовладельцев, реестру административных правонарушений и реестру автомобилей на иностранных номерах, который еще не создан.
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По его словам, распоряжением мэра Киева Виталия Кличко на 148 человек увеличена численность работников транспортного департамента - до 196 человек. Именно они и станут инспекторами по парковке.
Для того, чтобы система новых штрафов за неправильную парковку могла эффективно заработать, нужны не постановления Киеврады, а реальные шаги по реализации заявленных мер, поскольку, как показала практика, государство не в состоянии реализовать те меры, о важности которых постоянно заявляют чиновники, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua..
Об этом сообщил эксперт общественной кампании «Евро-патруль» Вячеслав Коновалов.
«Дело не в том, на сколько Киеврада увеличила число сотрудников департамента транспортной инфраструктуры, следящих за правилами парковки, а в том, работают ли они или нет. Как известно, министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее уже вводил электронные билеты в столичном транспорте. Но, как видим, эта система так и не заработала», - сказал эксперт.
Кроме того, В. Коновалов добавил, что до сих пор на дорогах не появилось камер видеонаблюдения, так как Арсен Аваков и местные власти не смогли договориться по этому вопросу.
«Поэтому, особо остро стоит вопрос о том, как будет внедряться видеофиксация. И, думаю, что здесь идеальным вариантом было бы государственно-частное партнерство. Когда на парковках были бы установлены стационарные камеры и объявили открытый конкурс, победительно которого бы занялся установкой камер», - отметил специалист.
Но, как показала практика, по словам В. Коновалова, государство не в состоянии это сделать. В Киеве по состоянию на конец прошлого года должно было быть установлено около 10 тысяч камер. Но их до сих пор нет.
«Система видеонаблюдения должна работать в связке с парковщиками. Первая проблема в том, что они не могут набрать персонал, вторая проблема в том, что не могут разобраться с введением видеофиксации. Причем частные компании уже сами неоднократно сообщали, что они готовы. Но ни государство, ни местные власти так и не могли договориться друг с другом», - подытожил В. Коновалов.
Напомним, что Киеврада уполномочила 196 сотрудников департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) выписывать штрафы и эвакуировать с городских улиц неправильно припаркованные автомобили. За соответствующее решение проголосовали 74 депутата при минимально необходимых 61.
Также инспекторы по парковке должны проводить фото- или видеосъемку нарушений при парковке.
Представляя документ, директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов отметил, что для полноценного выполнения закона о парковках инспекторы должны получить доступ к 3 реестрам: реестру автовладельцев, реестру административных правонарушений и реестру автомобилей на иностранных номерах, который еще не создан.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
По его словам, распоряжением мэра Киева Виталия Кличко на 148 человек увеличена численность работников транспортного департамента - до 196 человек. Именно они и станут инспекторами по парковке.
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