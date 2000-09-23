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Раздел: Общество  
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Украину накроет холодный атмосферный фронт

Украину накроет холодный атмосферный фронтОжидается существенное похолодание.

В Украину в субботу, 29 сентября, придет северный циклон Helena, который принесет холодный атмосферный фронт, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, поэтому на большей части территорий ожидается похолодание до + 9 + 14 градусов и дожди.

При этом, по ее прогнозу, на востоке, юге и в центральных областях (кроме Винницкой) будет +17 +22 градуса.

В воскресенье, 30 сентября, атмосферный фронт освободит территорию и повсюду в Украине будет сухо и ясно.

Однако 30 сентября температура будет колебаться в пределах +13 +16 градусов, на юге и востоке ожидается +16 +19 градусов.

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В Киеве в субботу прогнозируется похолодание до +13 градусов и дождь, в воскресенье - солнечно +15 градусов.

Украину накроет холодный атмосферный фронт
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 Теги: атмосферный фронт, прогноз

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Сегодня, 14:58 » Автор: Анна Мартынова
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