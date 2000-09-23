Раздел: Общество
Украину накроет холодный атмосферный фронт
Ожидается существенное похолодание.
В Украину в субботу, 29 сентября, придет северный циклон Helena, который принесет холодный атмосферный фронт, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, поэтому на большей части территорий ожидается похолодание до + 9 + 14 градусов и дожди.
При этом, по ее прогнозу, на востоке, юге и в центральных областях (кроме Винницкой) будет +17 +22 градуса.
В воскресенье, 30 сентября, атмосферный фронт освободит территорию и повсюду в Украине будет сухо и ясно.
Однако 30 сентября температура будет колебаться в пределах +13 +16 градусов, на юге и востоке ожидается +16 +19 градусов.
Читайте также: В Киеве начали работать над платформой для экспресса на Борисполь
В Киеве в субботу прогнозируется похолодание до +13 градусов и дождь, в воскресенье - солнечно +15 градусов.
В Украину в субботу, 29 сентября, придет северный циклон Helena, который принесет холодный атмосферный фронт, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, поэтому на большей части территорий ожидается похолодание до + 9 + 14 градусов и дожди.
При этом, по ее прогнозу, на востоке, юге и в центральных областях (кроме Винницкой) будет +17 +22 градуса.
В воскресенье, 30 сентября, атмосферный фронт освободит территорию и повсюду в Украине будет сухо и ясно.
Однако 30 сентября температура будет колебаться в пределах +13 +16 градусов, на юге и востоке ожидается +16 +19 градусов.
Читайте также: В Киеве начали работать над платформой для экспресса на Борисполь
В Киеве в субботу прогнозируется похолодание до +13 градусов и дождь, в воскресенье - солнечно +15 градусов.
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