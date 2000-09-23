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Раздел: Общество  
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В Киеве заканчивается сезон фонтанов

В Киеве заканчивается сезон фонтановВоскресенье - последний день.

В конце недели, 30 сентября, в Киеве перестанут работать главные фонтаны, в том числе свето-музыкальные, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

"На балансе нашего предприятия находится 8 фонтанных комплексов. Они расположены на Майдане Независимости, Крещатике, 25, на Большой Васильковской и фонтанный комплекс в акватории Русановского канала. Наш сезон начался 1 мая и длится включительно до 30 сентября. В воскресенье в 11:00 закончится их работа. С понедельника 1 октября начнутся подготовительные работы к зимнему периоду", - сообщила спикер КП "Киевводфонд" Ольга Рыжко.

Она отметила, что в этом году обошлось без инцидентов с окрашиванием фонтанов.

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"Именно с окрашиванием воды в наших фонтанах мы столкнулись в прошлом году впервые. Эта ситуация, которая длилась на протяжении двух недель, вызвала огромный резонанс. Нам приходилось сливать воду, мыть фонтаны, набирать новую, также проводить анализ воды. Мы переживали, чтобы в этом году никто не вспомнил об окрашивании, не решил повторить. Но, к счастью, все обошлось без инцидентов", - прокомментировала Ольга Рыжко.
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 Теги: Киев, фонтаны

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Сегодня, 16:28 » Автор: Анна Мартынова
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