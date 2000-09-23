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Центр Киева сковали пробки

Центр Киева сковали пробкиВ пробках стоит центр Киева и Подол.

В Киеве сегодня вечером, 28 сентября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Так, на правом берегу Киева пробки образовались на Оболони, Подоле, Лукьяновке, Шулявке, Печерске и в центральной части города. По данным сервиса, пробки наблюдаются на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, в районе "Шулявского моста", проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, на ул. Саксаганского, ул. Жилянского, на Крещатике. В частности, движение осложнено в районе станций метро "Университет", "Площадь Льва Толстого", "Театральная", "Золотые ворота", "Майдан Независимости".

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Кроме того, пробки образовались на Набережном шоссе, на мосту Метро и на Северном мосту.

На левом берегу столицы движение осложнено в районе Русановки, на Дарницкой площади, в районе станций метро "Славутич", "Левобережная", "Черниговская", "Лесная".

Центр Киева сковали пробки
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 Теги: Киев

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Сегодня, 18:17 » Автор: Анна Мартынова
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