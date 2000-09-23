Раздел: Общество
Центр Киева сковали пробки
В пробках стоит центр Киева и Подол.
В Киеве сегодня вечером, 28 сентября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Так, на правом берегу Киева пробки образовались на Оболони, Подоле, Лукьяновке, Шулявке, Печерске и в центральной части города. По данным сервиса, пробки наблюдаются на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, в районе "Шулявского моста", проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, на ул. Саксаганского, ул. Жилянского, на Крещатике. В частности, движение осложнено в районе станций метро "Университет", "Площадь Льва Толстого", "Театральная", "Золотые ворота", "Майдан Независимости".
Читайте также: Стало известно, сколько штрафов заплатили «герои парковки» в 2018 году
Кроме того, пробки образовались на Набережном шоссе, на мосту Метро и на Северном мосту.
На левом берегу столицы движение осложнено в районе Русановки, на Дарницкой площади, в районе станций метро "Славутич", "Левобережная", "Черниговская", "Лесная".
В Киеве сегодня вечером, 28 сентября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Так, на правом берегу Киева пробки образовались на Оболони, Подоле, Лукьяновке, Шулявке, Печерске и в центральной части города. По данным сервиса, пробки наблюдаются на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, в районе "Шулявского моста", проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, на ул. Саксаганского, ул. Жилянского, на Крещатике. В частности, движение осложнено в районе станций метро "Университет", "Площадь Льва Толстого", "Театральная", "Золотые ворота", "Майдан Независимости".
Читайте также: Стало известно, сколько штрафов заплатили «герои парковки» в 2018 году
Кроме того, пробки образовались на Набережном шоссе, на мосту Метро и на Северном мосту.
На левом берегу столицы движение осложнено в районе Русановки, на Дарницкой площади, в районе станций метро "Славутич", "Левобережная", "Черниговская", "Лесная".
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