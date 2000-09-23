Раздел: Общество
Сенцова доставили в больницу
Узник Кремля доставлен в медучреждение для планового обследования, заявили в УФСИН
Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 28 сентября был вывезен из колонии в городскую больницу для планового обследования, сообщили в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В связи с плановым обследованием 28.09.2018 осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов",- говорится в сообщении.
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Учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову была проведена "коррекция лечения", добавили в ведомстве.
Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 28 сентября был вывезен из колонии в городскую больницу для планового обследования, сообщили в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В связи с плановым обследованием 28.09.2018 осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов",- говорится в сообщении.
Читайте также: Адвокат Сенцова рассказал, почему тот боится ехать в больницу
Учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову была проведена "коррекция лечения", добавили в ведомстве.
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