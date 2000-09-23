Раздел: Общество
В николаевском зоопарке впервые появился на свет балканский черепашонок
Балканские черепахи обитают в Южной Европе
В акватеррариуме Николаевского зоопарка вылупился первый в тройной кладке балканский черепашонок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Два яйца еще находятся в инкубаторе, поэтому новорожденный пока в ожидании братьев и сестер.
"Родители, 19-летний самец по кличке Мустафа и 18-летняя самка Айше, в прошлом году были соединены в пару. Размножение и кладка произошли в новом летнем вольере для черепах. Кладка из 3 яиц сразу же была выкопана сотрудниками и перемещена в специальный инкубатор, где в течение 2 месяцев поддерживалась температура 28 градусов и влажность 50-60%. Специалисты регулярно контролировали состояние яиц при помощи овоскопа. После рождения малыш прошел все необходимые измерительные процедуры, его вес составил 7,7 г, длина 2,8 см, после чего он был размещен в специальном контейнере, где за ним ведется уход и наблюдение", - говорится в сообщении.
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Балканские черепахи обитают в Южной Европе - от Испании до запада европейской части Турции. Количество балканских черепах за последние десятилетия сильно сократилось, так как за ними ведется активная охота: их вылавливают для продажи, употребляют в пищу, используют панцири для изготовления сувенирной продукции. За последние годы коллекция черепах Николаевского зоопарка значительно увеличилась и сейчас составляет 29 видов.
В акватеррариуме Николаевского зоопарка вылупился первый в тройной кладке балканский черепашонок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Два яйца еще находятся в инкубаторе, поэтому новорожденный пока в ожидании братьев и сестер.
"Родители, 19-летний самец по кличке Мустафа и 18-летняя самка Айше, в прошлом году были соединены в пару. Размножение и кладка произошли в новом летнем вольере для черепах. Кладка из 3 яиц сразу же была выкопана сотрудниками и перемещена в специальный инкубатор, где в течение 2 месяцев поддерживалась температура 28 градусов и влажность 50-60%. Специалисты регулярно контролировали состояние яиц при помощи овоскопа. После рождения малыш прошел все необходимые измерительные процедуры, его вес составил 7,7 г, длина 2,8 см, после чего он был размещен в специальном контейнере, где за ним ведется уход и наблюдение", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Николаевском зоопарке показали новорожденного белого медвежонка
Балканские черепахи обитают в Южной Европе - от Испании до запада европейской части Турции. Количество балканских черепах за последние десятилетия сильно сократилось, так как за ними ведется активная охота: их вылавливают для продажи, употребляют в пищу, используют панцири для изготовления сувенирной продукции. За последние годы коллекция черепах Николаевского зоопарка значительно увеличилась и сейчас составляет 29 видов.
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