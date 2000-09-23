» » В николаевском зоопарке впервые появился на свет балканский черепашонок
Раздел: Общество  
0

В николаевском зоопарке впервые появился на свет балканский черепашонок

В николаевском зоопарке впервые появился на свет балканский черепашонокБалканские черепахи обитают в Южной Европе

В акватеррариуме Николаевского зоопарка вылупился первый в тройной кладке балканский черепашонок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Два яйца еще находятся в инкубаторе, поэтому новорожденный пока в ожидании братьев и сестер.

"Родители, 19-летний самец по кличке Мустафа и 18-летняя самка Айше, в прошлом году были соединены в пару. Размножение и кладка произошли в новом летнем вольере для черепах. Кладка из 3 яиц сразу же была выкопана сотрудниками и перемещена в специальный инкубатор, где в течение 2 месяцев поддерживалась температура 28 градусов и влажность 50-60%. Специалисты регулярно контролировали состояние яиц при помощи овоскопа. После рождения малыш прошел все необходимые измерительные процедуры, его вес составил 7,7 г, длина 2,8 см, после чего он был размещен в специальном контейнере, где за ним ведется уход и наблюдение", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Николаевском зоопарке показали новорожденного белого медвежонка

Балканские черепахи обитают в Южной Европе - от Испании до запада европейской части Турции. Количество балканских черепах за последние десятилетия сильно сократилось, так как за ними ведется активная охота: их вылавливают для продажи, употребляют в пищу, используют панцири для изготовления сувенирной продукции. За последние годы коллекция черепах Николаевского зоопарка значительно увеличилась и сейчас составляет 29 видов.

В николаевском зоопарке впервые появился на свет балканский черепашонок
В николаевском зоопарке впервые появился на свет балканский черепашонок
В николаевском зоопарке впервые появился на свет балканский черепашонок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Николаев, зоопарк

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:46 » Автор: Татьяна Ларина
     112
     0

Похожие новости по теме

В Николаевском зоопарке родилась уникальная бабочка В Николаевском зоопарке родилась уникальная бабочка

Бабочка живет всего несколько дней.

В Николаевском зоопарке показали новорожденного белого медвежонка В Николаевском зоопарке показали новорожденного белого медвежонка

Первая фотосессия медвежонка.

В Николаевском зоопарке сурки аномально рано вышли из спячки В Николаевском зоопарке сурки аномально рано вышли из спячки

В прошлом году сурки проснулись в конце февраля.

Трогательное фото: в Николаевском зоопарке необычное пополнение Трогательное фото: в Николаевском зоопарке необычное пополнение

В Николаевском зоопарке родились два четырехрогих ягненка.

В Николаевском зоопарке неизвестные отравили редких животных В Николаевском зоопарке неизвестные отравили редких животных

Животные практические беззащитны.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх