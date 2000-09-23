Раздел: Общество
Вместо шоколада: неприятный "сюрприз" в десерте возмутил киевлян
Пользовательница соцсети пожаловалась на качество продукта
Украинская журналистка Юлия Притула пожаловалась на некачественную продукцию одной из компаний, которая производит различные сладости. Так, в приобретенном их десерте она обнаружила комок земли.
Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Осення депрессия начинается так... Нашла ком земли в творожном десерте. В конце концов, что можно ожидать от производителя с названием "Бриошь", - написала она в публикации.
В комментариях пользователи отметили, что фирма действительно испортилась, а сама Юлия рассказала, что она попробовала находку на вкус, поэтому сомнений в том, что это и есть земля - нет.
"Это действительно земля, я ее попробовала", - сказала девушка.
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"Фирма "испортилась", но чтобы так испортиться... ну извините, это слишком", - написала пользовательница Алена Секрет.
Украинская журналистка Юлия Притула пожаловалась на некачественную продукцию одной из компаний, которая производит различные сладости. Так, в приобретенном их десерте она обнаружила комок земли.
Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Осення депрессия начинается так... Нашла ком земли в творожном десерте. В конце концов, что можно ожидать от производителя с названием "Бриошь", - написала она в публикации.
В комментариях пользователи отметили, что фирма действительно испортилась, а сама Юлия рассказала, что она попробовала находку на вкус, поэтому сомнений в том, что это и есть земля - нет.
"Это действительно земля, я ее попробовала", - сказала девушка.
Читайте также: Киевлян возмутил странный аттракцион с покрашенными голубями
"Фирма "испортилась", но чтобы так испортиться... ну извините, это слишком", - написала пользовательница Алена Секрет.
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