» » Вместо шоколада: неприятный "сюрприз" в десерте возмутил киевлян
Раздел: Общество  
0

Вместо шоколада: неприятный "сюрприз" в десерте возмутил киевлян

Вместо шоколада: неприятный "сюрприз" в десерте возмутил киевлянПользовательница соцсети пожаловалась на качество продукта

Украинская журналистка Юлия Притула пожаловалась на некачественную продукцию одной из компаний, которая производит различные сладости. Так, в приобретенном их десерте она обнаружила комок земли.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Осення депрессия начинается так... Нашла ком земли в творожном десерте. В конце концов, что можно ожидать от производителя с названием "Бриошь", - написала она в публикации.

В комментариях пользователи отметили, что фирма действительно испортилась, а сама Юлия рассказала, что она попробовала находку на вкус, поэтому сомнений в том, что это и есть земля - нет.

"Это действительно земля, я ее попробовала", - сказала девушка.

Читайте также: Киевлян возмутил странный аттракцион с покрашенными голубями

"Фирма "испортилась", но чтобы так испортиться... ну извините, это слишком", - написала пользовательница Алена Секрет.

Вместо шоколада: неприятный "сюрприз" в десерте возмутил киевлян
Вместо шоколада: неприятный "сюрприз" в десерте возмутил киевлян
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: десерт, земля

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:12 » Автор: Ирина Шевченко
     117
     0

Похожие новости по теме

«Засыпали грязью»: украинцев возмутил странный метод ремонта дорог «Засыпали грязью»: украинцев возмутил странный метод ремонта дорог

В Сети показали, как ремонтируют украинские дороги.

Киевлян возмутил оперный театр, изуродованный рекламой Киевлян возмутил оперный театр, изуродованный рекламой

Фасад здания закрыли огромные баннеры.

Киевлян возмутил странный аттракцион с покрашенными голубями Киевлян возмутил странный аттракцион с покрашенными голубями

Птиц якобы покрасили фасадной краской.

Сеть возмутил странный стих в детском учебнике Сеть возмутил странный стих в детском учебнике

Люди недоумевают, кто одобряет подобные тексты.

Хлеб на асфальте: киевлян возмутил инцидент с киоском Хлеб на асфальте: киевлян возмутил инцидент с киоском

Хлеб положили прямо на асфальт.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх