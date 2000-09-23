Раздел: Общество
Стало известно, когда киевлянам могут включить горячую воду
Видимо, киевлянам придется ждать отопительного сезона.
В КП «Киевтеплоэнерго» заявляют, что горячее водоснабжение в столице полностью может быть возобновлено вместе со стартом отопительного сезона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
В ведомстве напомнили, что отсутствие долгожданной горячей воды в жилых домах Киева связано с сегодняшним погашением долга ПАО «Киевэнерго» перед «НАК «Нафтогаз» за использованное голубое топливо. Но до начала отопительного сезона этот вопрос непременно должен быть решен.
Читайте также: Жители Киева будут платить за горячую воду меньше
«Задолженность перед «Нафтогазом» будет погашаться и к началу отопительного сезона, нормативно, 15 октября, вопрос с возобновлением горячей воды в жилые дома Киева будет обязательно решен. Или с начала появится ГВС, или же одновременно с отоплением», - заявили в КП.
В КП «Киевтеплоэнерго» заявляют, что горячее водоснабжение в столице полностью может быть возобновлено вместе со стартом отопительного сезона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
В ведомстве напомнили, что отсутствие долгожданной горячей воды в жилых домах Киева связано с сегодняшним погашением долга ПАО «Киевэнерго» перед «НАК «Нафтогаз» за использованное голубое топливо. Но до начала отопительного сезона этот вопрос непременно должен быть решен.
Читайте также: Жители Киева будут платить за горячую воду меньше
«Задолженность перед «Нафтогазом» будет погашаться и к началу отопительного сезона, нормативно, 15 октября, вопрос с возобновлением горячей воды в жилые дома Киева будет обязательно решен. Или с начала появится ГВС, или же одновременно с отоплением», - заявили в КП.
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