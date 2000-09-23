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Раздел: Общество  
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Авария на Закарпатье: тысячи жителей остались без газа

Авария на Закарпатье: тысячи жителей остались без газа Повреждение произошло в результате несанкционированных земляных работ.

В селе Дубровка Закарпатской области поврежден газопровод, по которому шел газ в более чем полтора десятка сел Ужгородского района.

Об этом в субботу, 29 сентября, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В результате аварии без газоснабжения остаются жители 2978 домохозяйств в селах Дубровка, Ляховцы, Худлево, Андреевка, Гайдош, Кибляры, Пацканево, Ирлява, Чабановка, Волково, Чертеж, Линце, Анталовцы, Среднее, Верхнее Солотвино и пгт Среднее.

Инцидент произошел накануне вечером. В Закарпатгазе сообщение о повреждении газопровода получили в 20:26.

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Отмечается, что авария произошла в результате несанкционированных земляных работ. Работники сельскохозяйственного общества повредили газопровод среднего давления.
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 Теги: Закарпатье, авария на газопроводе

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Сегодня, 16:36 » Автор: Ирина Шевченко
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