» » Синоптики рассказали, когда ждать первый снег
Раздел: Общество  
0

Синоптики рассказали, когда ждать первый снег

Синоптики рассказали, когда ждать первый снегКакой будет зима.

Первый снег в Украине пройдет уже в начале ноября месяца, а сильные морозы ударят с конца января, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Синоптик Леонид Горбань рассказал, что в ноябре плюсовая температура будет чередоваться с минусовой весь месяц.

"Первая неделя ноября порадует плюсовой температурой, днем близко 7-9 градусов. После 7 числа ожидаются заморозки до 2-3 градусов ниже нуля. До 23 ноября будут постоянные перепады температур – три дня морозов и три дня тепла буду чередоваться. Далее, до конца месяца, температура начнет снижаться – 7-12 градусов. Единственное, что в последние дни столбики термометра поднимутся выше нуля", - рассказал он.

"Первые дни месяца встретят нас минусовой температурой в пределах 2-4 градусов, после придет потепление до 5 градусов тепла. Такая температура будет колебаться почти до конца декабря, с небольшими заморозками. И только 28 -31 числа вернется мороз до 6 градусов", - сказал Горбань.

По осадкам в декабре местами ожидается дождь с мокрым снегом, а по настоящему заснежит Украину с 28 декабря, и снег задержится даже на Новый Год.

"1 января ожидается минусовая температура до 6 градусов со снегом. Через несколько дней и до средины месяца будет плюсовая температура до 4 градусов. Дальше будет происходить постепенное похолодание. Самых сильных морозов стоит ожидать с 22 января до -25 градусов", - заявил синоптик.

По словам Горбаня, февраль месяц обещает придавить морозами.

"Месяц начнется морозами 12-14 градусов, а к 10 числу температура упадет до - 25 градусов . Через два дня морозы ослабятся до 23 февраля, температура будет колебаться в пределах 5-7 градусов. В конце месяца плюсовая температура будет чередоваться с минусовой", - говорит он.

Читайте также: В Киеве мужчина погиб в пожаре

Синоптик не радует прогнозом и на март месяц, по его словам в первую неделю марта ожидается до 14 градусов мороза, и даже в 20 числах месяца будут легкие заморозки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: погода, прогноз

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:56 » Автор: Анна Мартынова
     158
     0

Похожие новости по теме

Синоптики рассказали, какую погоду ждать украинцам осенью Синоптики рассказали, какую погоду ждать украинцам осенью

Заморозки в октябре и теплый ноябрь.

По всей Украине пройдут снегопады По всей Украине пройдут снегопады

К пятнице прогнозируют 10 градусов мороза по всей стране, а дожди со снегом перерастут в снегопады.

На Новый год в Украине ожидается потепление На Новый год в Украине ожидается потепление

В новогоднюю ночь будет снежно и не очень холодно.

На следующей неделе в Украине немного потеплеет На следующей неделе в Украине немного потеплеет

Синоптики обещают народу постоянные осадки и потепление на юге.

Синоптики рассказали, будет ли на Новый год снег Синоптики рассказали, будет ли на Новый год снег

По прогнозам Укргидрометцентра, наступающая зима неожиданностей не принесет.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх