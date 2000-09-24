Раздел: Общество
Синоптики рассказали, когда ждать первый снег
Какой будет зима.
Первый снег в Украине пройдет уже в начале ноября месяца, а сильные морозы ударят с конца января, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Синоптик Леонид Горбань рассказал, что в ноябре плюсовая температура будет чередоваться с минусовой весь месяц.
"Первая неделя ноября порадует плюсовой температурой, днем близко 7-9 градусов. После 7 числа ожидаются заморозки до 2-3 градусов ниже нуля. До 23 ноября будут постоянные перепады температур – три дня морозов и три дня тепла буду чередоваться. Далее, до конца месяца, температура начнет снижаться – 7-12 градусов. Единственное, что в последние дни столбики термометра поднимутся выше нуля", - рассказал он.
"Первые дни месяца встретят нас минусовой температурой в пределах 2-4 градусов, после придет потепление до 5 градусов тепла. Такая температура будет колебаться почти до конца декабря, с небольшими заморозками. И только 28 -31 числа вернется мороз до 6 градусов", - сказал Горбань.
По осадкам в декабре местами ожидается дождь с мокрым снегом, а по настоящему заснежит Украину с 28 декабря, и снег задержится даже на Новый Год.
"1 января ожидается минусовая температура до 6 градусов со снегом. Через несколько дней и до средины месяца будет плюсовая температура до 4 градусов. Дальше будет происходить постепенное похолодание. Самых сильных морозов стоит ожидать с 22 января до -25 градусов", - заявил синоптик.
По словам Горбаня, февраль месяц обещает придавить морозами.
"Месяц начнется морозами 12-14 градусов, а к 10 числу температура упадет до - 25 градусов . Через два дня морозы ослабятся до 23 февраля, температура будет колебаться в пределах 5-7 градусов. В конце месяца плюсовая температура будет чередоваться с минусовой", - говорит он.
Читайте также: В Киеве мужчина погиб в пожаре
Синоптик не радует прогнозом и на март месяц, по его словам в первую неделю марта ожидается до 14 градусов мороза, и даже в 20 числах месяца будут легкие заморозки.
Первый снег в Украине пройдет уже в начале ноября месяца, а сильные морозы ударят с конца января, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Синоптик Леонид Горбань рассказал, что в ноябре плюсовая температура будет чередоваться с минусовой весь месяц.
"Первая неделя ноября порадует плюсовой температурой, днем близко 7-9 градусов. После 7 числа ожидаются заморозки до 2-3 градусов ниже нуля. До 23 ноября будут постоянные перепады температур – три дня морозов и три дня тепла буду чередоваться. Далее, до конца месяца, температура начнет снижаться – 7-12 градусов. Единственное, что в последние дни столбики термометра поднимутся выше нуля", - рассказал он.
"Первые дни месяца встретят нас минусовой температурой в пределах 2-4 градусов, после придет потепление до 5 градусов тепла. Такая температура будет колебаться почти до конца декабря, с небольшими заморозками. И только 28 -31 числа вернется мороз до 6 градусов", - сказал Горбань.
По осадкам в декабре местами ожидается дождь с мокрым снегом, а по настоящему заснежит Украину с 28 декабря, и снег задержится даже на Новый Год.
"1 января ожидается минусовая температура до 6 градусов со снегом. Через несколько дней и до средины месяца будет плюсовая температура до 4 градусов. Дальше будет происходить постепенное похолодание. Самых сильных морозов стоит ожидать с 22 января до -25 градусов", - заявил синоптик.
По словам Горбаня, февраль месяц обещает придавить морозами.
"Месяц начнется морозами 12-14 градусов, а к 10 числу температура упадет до - 25 градусов . Через два дня морозы ослабятся до 23 февраля, температура будет колебаться в пределах 5-7 градусов. В конце месяца плюсовая температура будет чередоваться с минусовой", - говорит он.
Читайте также: В Киеве мужчина погиб в пожаре
Синоптик не радует прогнозом и на март месяц, по его словам в первую неделю марта ожидается до 14 градусов мороза, и даже в 20 числах месяца будут легкие заморозки.
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