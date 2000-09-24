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Раздел: Общество  
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Киевлян приглашают бесплатно проверить легкие

Киевлян приглашают бесплатно проверить легкиеБудет работать передвижной флюорограф.

С 1 по 31 октября в Киеве можно будет бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе. Проверить легкие можно будет в семи районах Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Во время обследования, в случае выявления патологии и в случае необходимости, врачи отправят пациентов на дообследование в профильные медучреждения столицы.

КОГДА И ГДЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ФЛЮОРОГРАФ

Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00).

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Общее время обследования и консультации займет не более 15 минут. После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра.

Киевлян приглашают бесплатно проверить легкие
Киевлян приглашают бесплатно проверить легкие
Киевлян приглашают бесплатно проверить легкие
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 Теги: Киев, легкие

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Сегодня, 11:46 » Автор: Анна Мартынова
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