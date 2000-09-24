Раздел: Общество
Киевлян приглашают бесплатно проверить легкие
Будет работать передвижной флюорограф.
С 1 по 31 октября в Киеве можно будет бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе. Проверить легкие можно будет в семи районах Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Во время обследования, в случае выявления патологии и в случае необходимости, врачи отправят пациентов на дообследование в профильные медучреждения столицы.
КОГДА И ГДЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ФЛЮОРОГРАФ
Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00).
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Общее время обследования и консультации займет не более 15 минут. После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра.
С 1 по 31 октября в Киеве можно будет бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе. Проверить легкие можно будет в семи районах Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Во время обследования, в случае выявления патологии и в случае необходимости, врачи отправят пациентов на дообследование в профильные медучреждения столицы.
КОГДА И ГДЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ФЛЮОРОГРАФ
Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00).
Читайте также: Украинцев в октябре ждет дополнительный выходной
Общее время обследования и консультации займет не более 15 минут. После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра.
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