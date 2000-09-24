Раздел: Общество
В Киеве пройдут соревнования по скандинавской ходьбе
Принять участие сможет любой.
В воскресенье, 30 сентября, в центре Киева пройдут соревнования по скандинавской ходьбе. В событии примут участие около 200 любителей скандинавской ходьбы в возрасте от 16 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор..
Трасса соревнования пройдет от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Архитектора Городецкого. Общая протяженность дистанции - 3 километра.
Скандинавская ходьба (Nordic Walking), в оригинале Sauvakävely, что по-фински переводится как «ходьба с палками» - это вид физической активности, в котором используются определенная методика и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. В конце 1990-х она стала популярна во всем мире. Во многих странах такое занятие давно стало видом спорта. Кроме того, ходьба с палками имеет положительный эффект на здоровье. Она тренирует около 90 % всех мышц тела, сжигает до 46 % больше калорий, чем обычная ходьба, идеальна для исправления осанки и решения проблем шеи и плеч.
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В соревнованиях может принять любой желающий, кто владеет техникой скандинавской ходьбы и имеет при себе спортивное снаряжение, а именно - специальные палки. Событие пройдет с 17:00 до 19:00.
В воскресенье, 30 сентября, в центре Киева пройдут соревнования по скандинавской ходьбе. В событии примут участие около 200 любителей скандинавской ходьбы в возрасте от 16 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор..
Трасса соревнования пройдет от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Архитектора Городецкого. Общая протяженность дистанции - 3 километра.
Скандинавская ходьба (Nordic Walking), в оригинале Sauvakävely, что по-фински переводится как «ходьба с палками» - это вид физической активности, в котором используются определенная методика и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. В конце 1990-х она стала популярна во всем мире. Во многих странах такое занятие давно стало видом спорта. Кроме того, ходьба с палками имеет положительный эффект на здоровье. Она тренирует около 90 % всех мышц тела, сжигает до 46 % больше калорий, чем обычная ходьба, идеальна для исправления осанки и решения проблем шеи и плеч.
Читайте также: Киевлян приглашают бесплатно проверить легкие
В соревнованиях может принять любой желающий, кто владеет техникой скандинавской ходьбы и имеет при себе спортивное снаряжение, а именно - специальные палки. Событие пройдет с 17:00 до 19:00.
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