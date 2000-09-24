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Раздел: Общество  
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В центре Киева появился виртуальный памятник

В центре Киева появился виртуальный памятникНужна специальная программа.

Виртуальный памятник анонимному создателю биткоина Сатоши Накамото открыт на месте бывшего памятника Ленину в Киеве на Бессарабской площади, передает Хроника.инфо со ссылкой на oligarh.media.

Увидеть памятник можно только через специальную программу на смартфоне.

На церемонию открытия собрались около 50 человек, они прошли маршем от КГГА до Бессарабской площади.

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Как рассказал один из инициаторов мероприятия, место бывшего памятника Ленина было выбрано потому, что именно оно объединяет две эпохи: то, что происходило 100 лет назад, и то, что происходит сейчас.

В центре Киева появился виртуальный памятник
В центре Киева появился виртуальный памятник
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 Теги: Киев, памятник

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Сегодня, 14:52 » Автор: Анна Мартынова
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