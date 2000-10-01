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Украина предоставит статус беженки журналистке из Казахстана
Жанара Ахмет бежала в Украину из Казахстана в марте 2017 года.
Верховный Суд Украины принял решение в пользу журналиста Жанары Ахмет, бежавшей из Казахстана в связи с преследованиями и обязал Государственную миграционную службу предоставить ей статус беженки.
Об этом сообщила нардеп Светлана Залищук, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Киевская прокуратура просила держать ее, с плохим здоровьем, в Лукьяновском СИЗО и власти планировали выдать журналистку казаський власти, а суд первой инстации таки с ней согласился ... Благодаря вниманию СМИ, правозащитников и ряду депутатов, Апелляционный суд выпустил Жанару из Лукьяновки, а Верховный Суд Украины принял решение в пользу Жанары и обязал ГМСУ предоставить ей статус беженки", - отметила нардеп.
"Значит, ее не посадят на родине за инакомыслие и за журналистские тексты", - добавила Залищук.
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Напомним, Жанара Ахмет бежала в Украину из Казахстана в марте 2017 года в связи с преследованиями. В Казахстане против нее возбуждено несколько дел: власть инкриминирует ей ст.177 УК (мошенничество). Защита настаивает на том, что Жанара уже была на родине осуждена по этой статье и повторное наказание будет незаконным.
Верховный Суд Украины принял решение в пользу журналиста Жанары Ахмет, бежавшей из Казахстана в связи с преследованиями и обязал Государственную миграционную службу предоставить ей статус беженки.
Об этом сообщила нардеп Светлана Залищук, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Киевская прокуратура просила держать ее, с плохим здоровьем, в Лукьяновском СИЗО и власти планировали выдать журналистку казаський власти, а суд первой инстации таки с ней согласился ... Благодаря вниманию СМИ, правозащитников и ряду депутатов, Апелляционный суд выпустил Жанару из Лукьяновки, а Верховный Суд Украины принял решение в пользу Жанары и обязал ГМСУ предоставить ей статус беженки", - отметила нардеп.
"Значит, ее не посадят на родине за инакомыслие и за журналистские тексты", - добавила Залищук.
Читайте также: В Украине попросила политического убежища российская активистка
Напомним, Жанара Ахмет бежала в Украину из Казахстана в марте 2017 года в связи с преследованиями. В Казахстане против нее возбуждено несколько дел: власть инкриминирует ей ст.177 УК (мошенничество). Защита настаивает на том, что Жанара уже была на родине осуждена по этой статье и повторное наказание будет незаконным.
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