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Раздел: Общество  
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Украина предоставит статус беженки журналистке из Казахстана

Украина предоставит статус беженки журналистке из КазахстанаЖанара Ахмет бежала в Украину из Казахстана в марте 2017 года.

Верховный Суд Украины принял решение в пользу журналиста Жанары Ахмет, бежавшей из Казахстана в связи с преследованиями и обязал Государственную миграционную службу предоставить ей статус беженки.

Об этом сообщила нардеп Светлана Залищук, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Киевская прокуратура просила держать ее, с плохим здоровьем, в Лукьяновском СИЗО и власти планировали выдать журналистку казаський власти, а суд первой инстации таки с ней согласился ... Благодаря вниманию СМИ, правозащитников и ряду депутатов, Апелляционный суд выпустил Жанару из Лукьяновки, а Верховный Суд Украины принял решение в пользу Жанары и обязал ГМСУ предоставить ей статус беженки", - отметила нардеп.

"Значит, ее не посадят на родине за инакомыслие и за журналистские тексты", - добавила Залищук.

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Напомним, Жанара Ахмет бежала в Украину из Казахстана в марте 2017 года в связи с преследованиями. В Казахстане против нее возбуждено несколько дел: власть инкриминирует ей ст.177 УК (мошенничество). Защита настаивает на том, что Жанара уже была на родине осуждена по этой статье и повторное наказание будет незаконным.
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 Теги: Украина, беженка, Казахстан

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Вчера, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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