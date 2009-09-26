Раздел: Общество
В Киеве закроют еще один кинотеатр
Здания купили новые владельцы.
В столице с 1 октября прекратят работу кинотеатры "Украина" на улице Городецкого и "Кинопанорама" на улице Шота Руставели. Как сообщили в "Кинопанораме", последним днем работы кинотеатра станет 20 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на budport.com.ua.
Кинотеатр "Украина" также прекратил работу 30 сентября. На его сайте отсутствует расписание позже этой даты и анонсы премьер.
По информации Opendata, здание, в котором расположен кинотеатр, купили новые владельцы в мае и июле 2018 года. Сейчас владельцами указаны Евгений Вилгин и Игорь Воронов. Воронов – владелец ресторана "Феллини", который находится в одном здании с кинотеатром "Украина".
Кинотеатр "Украина" работал с 1964 года, он известен тем, что там в 1965 году состоялась премьера фильма "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, на которой украинская интеллигенция выступила против советских репрессий. Кинотеатр начал работу после реконструкции в 2001 году. В 2004 году Киевский горсовет принял решение о его приватизации.
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Кинотеатр "Кинопанорама" открылся в 1958 году как первый в СССР панорамный кинотеатр. После приватизации его владельцем стала компания ISTIL Group, принадлежащая бизнесмену пакистанского происхождения Мохаммад Захур.
В столице с 1 октября прекратят работу кинотеатры "Украина" на улице Городецкого и "Кинопанорама" на улице Шота Руставели. Как сообщили в "Кинопанораме", последним днем работы кинотеатра станет 20 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на budport.com.ua.
Кинотеатр "Украина" также прекратил работу 30 сентября. На его сайте отсутствует расписание позже этой даты и анонсы премьер.
По информации Opendata, здание, в котором расположен кинотеатр, купили новые владельцы в мае и июле 2018 года. Сейчас владельцами указаны Евгений Вилгин и Игорь Воронов. Воронов – владелец ресторана "Феллини", который находится в одном здании с кинотеатром "Украина".
Кинотеатр "Украина" работал с 1964 года, он известен тем, что там в 1965 году состоялась премьера фильма "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, на которой украинская интеллигенция выступила против советских репрессий. Кинотеатр начал работу после реконструкции в 2001 году. В 2004 году Киевский горсовет принял решение о его приватизации.
Читайте также: На Киевщине будут планово отключать электроэнергию
Кинотеатр "Кинопанорама" открылся в 1958 году как первый в СССР панорамный кинотеатр. После приватизации его владельцем стала компания ISTIL Group, принадлежащая бизнесмену пакистанского происхождения Мохаммад Захур.
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