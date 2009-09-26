В Киеве закроют еще один кинотеатр

Здания купили новые владельцы.



В столице с 1 октября прекратят работу кинотеатры "Украина" на улице Городецкого и "Кинопанорама" на улице Шота Руставели. Как сообщили в "Кинопанораме", последним днем работы кинотеатра станет 20 сентября, передает



Кинотеатр "Украина" также прекратил работу 30 сентября. На его сайте отсутствует расписание позже этой даты и анонсы премьер.



По информации Opendata, здание, в котором расположен кинотеатр, купили новые владельцы в мае и июле 2018 года. Сейчас владельцами указаны Евгений Вилгин и Игорь Воронов. Воронов – владелец ресторана "Феллини", который находится в одном здании с кинотеатром "Украина".



Кинотеатр "Украина" работал с 1964 года, он известен тем, что там в 1965 году состоялась премьера фильма "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, на которой украинская интеллигенция выступила против советских репрессий. Кинотеатр начал работу после реконструкции в 2001 году. В 2004 году Киевский горсовет принял решение о его приватизации.



Читайте также: На Киевщине будут планово отключать электроэнергию



Кинотеатр "Кинопанорама" открылся в 1958 году как первый в СССР панорамный кинотеатр. После приватизации его владельцем стала компания ISTIL Group, принадлежащая бизнесмену пакистанского происхождения Мохаммад Захур. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В столице с 1 октября прекратят работу кинотеатры "Украина" на улице Городецкого и "Кинопанорама" на улице Шота Руставели. Как сообщили в "Кинопанораме", последним днем работы кинотеатра станет 20 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на budport.com.ua Кинотеатр "Украина" также прекратил работу 30 сентября. На его сайте отсутствует расписание позже этой даты и анонсы премьер.По информации Opendata, здание, в котором расположен кинотеатр, купили новые владельцы в мае и июле 2018 года. Сейчас владельцами указаны Евгений Вилгин и Игорь Воронов. Воронов – владелец ресторана "Феллини", который находится в одном здании с кинотеатром "Украина".Кинотеатр "Украина" работал с 1964 года, он известен тем, что там в 1965 году состоялась премьера фильма "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, на которой украинская интеллигенция выступила против советских репрессий. Кинотеатр начал работу после реконструкции в 2001 году. В 2004 году Киевский горсовет принял решение о его приватизации.Кинотеатр "Кинопанорама" открылся в 1958 году как первый в СССР панорамный кинотеатр. После приватизации его владельцем стала компания ISTIL Group, принадлежащая бизнесмену пакистанского происхождения Мохаммад Захур.





Загрузка...