» » Киевская станция метро "Политех" начала работать в обычном режиме
Раздел: Общество  
0

Киевская станция метро "Политех" начала работать в обычном режиме

Киевская станция метро "Политех" начала работать в обычном режиме В метро ремонтировали эскалатор.

В понедельник, 1 октября, открыли на вход без ограничений станцию метро “Политехнический институт”, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

Читайте также: В Киеве закроют еще один кинотеатр

В пресс-службе КП “Киевский метрополитен” отметили, что ремонт эскалатора на станции завершен, и с сегодняшнего дня станция работает без ограничений.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, метро

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:59 » Автор: Анна Мартынова
     156
     0

Похожие новости по теме

Киевская станция метро «Политех» по утрам будет закрыта на ремонт Киевская станция метро «Политех» по утрам будет закрыта на ремонт

Пассажиров просят учитывать изменения.

В Киеве до 5 октября закроют на вход одну из станций метро В Киеве до 5 октября закроют на вход одну из станций метро

Будут чинить эскалатор.

В Киеве временно закроют на вход одну из станций метро В Киеве временно закроют на вход одну из станций метро

Это связано с проведением фестиваля.

Метро в Киеве возобновляет свою работу Метро в Киеве возобновляет свою работу

Станция "Крещатик" работает в обычном режиме.

В столичном метро закрыли станцию В столичном метро закрыли станцию

Станция «Лукьяновская» закрыта в связи с сообщением о минировании.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх