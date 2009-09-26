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Раздел: Общество  
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Как выглядит НСК «Олимпийский» после концерта Иглесиаса

Как выглядит НСК «Олимпийский» после концерта ИглесиасаУборщикам пришлось попотеть.

В Киеве на НСК «Олимпийский» прошел долгожданный концерт Энрике Иглесиаса. Но утро после каждого яркого праздника похоже на погром, заваленный горами мусора, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Концерт прошел 30 сентября. Вот, что осталось после такого насыщенного вечера и как быстро все расчистили. А убирать было немало.

Любое подобное событие в Киеве чревато огромными кучами мусора, который остается после бурных празднований. Куча людей с едой, стаканчиками кофе и чая, бутылками, сигаретами - даже наличие большого количества урн для мусора не спасает в таких ситуациях.

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Но утро не выглядит постапокалиптическим: территорию стадиона убрали довольно оперативно. Осталась еще часть за ней, но тут дело уже за малым.

Как выглядит НСК «Олимпийский» после концерта Иглесиаса
Как выглядит НСК «Олимпийский» после концерта Иглесиаса
Как выглядит НСК «Олимпийский» после концерта Иглесиаса
Как выглядит НСК «Олимпийский» после концерта Иглесиаса
Как выглядит НСК «Олимпийский» после концерта Иглесиаса
Как выглядит НСК «Олимпийский» после концерта Иглесиаса
Как выглядит НСК «Олимпийский» после концерта Иглесиаса
Как выглядит НСК «Олимпийский» после концерта Иглесиаса
Как выглядит НСК «Олимпийский» после концерта Иглесиаса
Как выглядит НСК «Олимпийский» после концерта Иглесиаса
Как выглядит НСК «Олимпийский» после концерта Иглесиаса
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 Теги: концерт, Иглесиас

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Сегодня, 13:26 » Автор: Анна Мартынова
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