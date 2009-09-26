Раздел: Общество
Как выглядит НСК «Олимпийский» после концерта Иглесиаса
Уборщикам пришлось попотеть.
В Киеве на НСК «Олимпийский» прошел долгожданный концерт Энрике Иглесиаса. Но утро после каждого яркого праздника похоже на погром, заваленный горами мусора, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Концерт прошел 30 сентября. Вот, что осталось после такого насыщенного вечера и как быстро все расчистили. А убирать было немало.
Любое подобное событие в Киеве чревато огромными кучами мусора, который остается после бурных празднований. Куча людей с едой, стаканчиками кофе и чая, бутылками, сигаретами - даже наличие большого количества урн для мусора не спасает в таких ситуациях.
Читайте также: Киевская станция метро "Политех" начала работать в обычном режиме
Но утро не выглядит постапокалиптическим: территорию стадиона убрали довольно оперативно. Осталась еще часть за ней, но тут дело уже за малым.
В Киеве на НСК «Олимпийский» прошел долгожданный концерт Энрике Иглесиаса. Но утро после каждого яркого праздника похоже на погром, заваленный горами мусора, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Концерт прошел 30 сентября. Вот, что осталось после такого насыщенного вечера и как быстро все расчистили. А убирать было немало.
Любое подобное событие в Киеве чревато огромными кучами мусора, который остается после бурных празднований. Куча людей с едой, стаканчиками кофе и чая, бутылками, сигаретами - даже наличие большого количества урн для мусора не спасает в таких ситуациях.
Читайте также: Киевская станция метро "Политех" начала работать в обычном режиме
Но утро не выглядит постапокалиптическим: территорию стадиона убрали довольно оперативно. Осталась еще часть за ней, но тут дело уже за малым.
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