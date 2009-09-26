В Киеве на бульваре Шевченко выделят отдельную полосу для автобусов

Она будет предназначена для общественного транспорта.



На бульваре Тараса Шевченко в Киеве организуют выделенную полосу для движения общественного транспорта, передает



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«Распространение выделенных полос должно повысить как скорость движения троллейбусов и автобусов, так и привлекательность общественного транспорта как альтернатива использования частных автомобилей», - сказал замглавы КГГА Дмитрий Давтян. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На бульваре Тараса Шевченко в Киеве организуют выделенную полосу для движения общественного транспорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев «Распространение выделенных полос должно повысить как скорость движения троллейбусов и автобусов, так и привлекательность общественного транспорта как альтернатива использования частных автомобилей», - сказал замглавы КГГА Дмитрий Давтян.





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