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Раздел: Общество  
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В Киеве на бульваре Шевченко выделят отдельную полосу для автобусов

В Киеве на бульваре Шевченко выделят отдельную полосу для автобусовОна будет предназначена для общественного транспорта.

На бульваре Тараса Шевченко в Киеве организуют выделенную полосу для движения общественного транспорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.

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«Распространение выделенных полос должно повысить как скорость движения троллейбусов и автобусов, так и привлекательность общественного транспорта как альтернатива использования частных автомобилей», - сказал замглавы КГГА Дмитрий Давтян.
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 Теги: Киев, бульвар

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Сегодня, 14:56 » Автор: Анна Мартынова
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