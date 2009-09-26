Раздел: Общество
В Киеве на нескольких улицах отключили воду
Вода появится в течение суток.
По состоянию на 1 октября аварийные бригады «Киевводоканала» работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- ул. Архитектора Городецкого, 17/1;
- ул. Петра Сагайдачного, 31;
- ул. Вышгородская, 47А, 47Б, 47В;
- ул. Львовская 8/6.
Ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.
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В пресс-службе «Киевводоканала» просят извинить за временные неудобства. По всем вопросам жители могут обращаться в аварийную службу по номеру: 15-81, (044) 200-73-01.
По состоянию на 1 октября аварийные бригады «Киевводоканала» работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- ул. Архитектора Городецкого, 17/1;
- ул. Петра Сагайдачного, 31;
- ул. Вышгородская, 47А, 47Б, 47В;
- ул. Львовская 8/6.
Ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.
Читайте также: В Киеве на два дня закроют популярные смотровые площадки
В пресс-службе «Киевводоканала» просят извинить за временные неудобства. По всем вопросам жители могут обращаться в аварийную службу по номеру: 15-81, (044) 200-73-01.
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