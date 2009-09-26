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Раздел: Общество  
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В Киеве на нескольких улицах отключили воду

В Киеве на нескольких улицах отключили воду Вода появится в течение суток.

По состоянию на 1 октября аварийные бригады «Киевводоканала» работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

- ул. Архитектора Городецкого, 17/1;

- ул. Петра Сагайдачного, 31;

- ул. Вышгородская, 47А, 47Б, 47В;

- ул. Львовская 8/6.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

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В пресс-службе «Киевводоканала» просят извинить за временные неудобства. По всем вопросам жители могут обращаться в аварийную службу по номеру: 15-81, (044) 200-73-01.
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 Теги: Киев, вода

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Сегодня, 16:20 » Автор: Анна Мартынова
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