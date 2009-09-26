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Раздел: Общество  
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В Киеве "упала" еще одна остановка

В Киеве "упала" еще одна остановкаКонструкция остановки завалилась.

Остановка общественного транспорта завалилась и стала аварийно-опасной, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Инцидент произошел на остановке Генерала Потапова. Конструкция остановки общественного транспорта завалилась, представляя опасность для пассажиров.

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Местные жители высказали предположение, что остановка "устала" - как некогда Шулявский мост.

В Киеве "упала" еще одна остановка
В Киеве "упала" еще одна остановка
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 Теги: Киев, остановка

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Сегодня, 18:23 » Автор: Анна Мартынова
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