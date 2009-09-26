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Раздел: Общество  
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Гройсман назвал новые сроки включения горячей воды в Киеве

Гройсман назвал новые сроки включения горячей воды в Киеве Проблему решат до конца недели.

Правительство помогает столичным властям до конца текущей недели решить проблемы по обеспечению киевлян горячей водой, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ua.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV.

"Думаю, до конца недели мы все сделаем. Мы поможем от правительства, чтобы это произошло",- сказал Гройсман.

Напомним, в десятках столичных жилых домов включительно с больницами, детскими садами, пансионатами для престарелых и интернатами уже пять месяцев отсутствует горячее водоснабжение.

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В правительстве еще в августе обещали помочь Киеву решить этот вопрос. Премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что Кабмин подготовит постановление, которым будет выделено 729 миллионов гривен для теплоснабжающих предприятий Киева на погашение задолженности, возникшей вследствие разницы в тарифах, однако воды до сих пор нет.


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 Теги: Гройсман, Киев

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Сегодня, 09:54 » Автор: Анна Мартынова
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