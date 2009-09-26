Раздел: Общество
Гройсман назвал новые сроки включения горячей воды в Киеве
Проблему решат до конца недели.
Правительство помогает столичным властям до конца текущей недели решить проблемы по обеспечению киевлян горячей водой, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ua.
Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV.
"Думаю, до конца недели мы все сделаем. Мы поможем от правительства, чтобы это произошло",- сказал Гройсман.
Напомним, в десятках столичных жилых домов включительно с больницами, детскими садами, пансионатами для престарелых и интернатами уже пять месяцев отсутствует горячее водоснабжение.
Читайте также: Киевляне смогут жаловаться на коммунальщиков в специальном приложении
В правительстве еще в августе обещали помочь Киеву решить этот вопрос. Премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что Кабмин подготовит постановление, которым будет выделено 729 миллионов гривен для теплоснабжающих предприятий Киева на погашение задолженности, возникшей вследствие разницы в тарифах, однако воды до сих пор нет.
Правительство помогает столичным властям до конца текущей недели решить проблемы по обеспечению киевлян горячей водой, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ua.
Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV.
"Думаю, до конца недели мы все сделаем. Мы поможем от правительства, чтобы это произошло",- сказал Гройсман.
Напомним, в десятках столичных жилых домов включительно с больницами, детскими садами, пансионатами для престарелых и интернатами уже пять месяцев отсутствует горячее водоснабжение.
Читайте также: Киевляне смогут жаловаться на коммунальщиков в специальном приложении
В правительстве еще в августе обещали помочь Киеву решить этот вопрос. Премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что Кабмин подготовит постановление, которым будет выделено 729 миллионов гривен для теплоснабжающих предприятий Киева на погашение задолженности, возникшей вследствие разницы в тарифах, однако воды до сих пор нет.
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