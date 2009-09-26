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Раздел: Общество  
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В Киеве устроят фестиваль хризантем

В Киеве устроят фестиваль хризантемОн пройдет на Певческом поле.

5 октября на Певческом поле в Киеве состоится открытие традиционной выставки хризантем. Первым десяти посетителям парка организаторы обещают дарить букеты этих цветов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

"Такой приятный подарок мы решили сделать для наших прекрасных дам. Мы стараемся каждый ивент, который проходит на Певческом поле, сделать максимально интересным и ярким. Уверен, что цветов много не бывает и грядущая выставка- прекрасный повод порадовать киевлянок и гостей столицы",- рассказывает Денис Погорелко, соорганизатор и директор компании -оператора Певческого поля.

Посетителей ждет тематическая выставка цветов. В этом году она будет посвящена музыке, нотам и музыкальным жанрам.Возле каждой цветочной композиции будут стоять колонки с музыкой.

Также организаторы рассказали, что провели небольшой эксперимент- включали симфоническую музыку в теплицах для выращивания цветов. В результате чего цветы росли быстрее.

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Где: Певческое поле ( Лаврская,33).

Когда: 5 октября.

Начало: 09:00.
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 Теги: Киев, фестиваль

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Сегодня, 12:44 » Автор: Анна Мартынова
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