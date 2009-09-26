Раздел: Общество
В Украине выдавать больничные будут по-новому
Чего коснутся изменения.
В Украине вступил в силу новый порядок начисления больничных листов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"В понедельник - 1 октября 2018 - вступили в силу изменения в порядке финансирования Фондом социального страхования Украины страхователей (работодателей) для предоставления ими застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на погребение, а также некоторых выплат пострадавшим на производстве", - сказано в сообщении пресс-службы Фонда социального страхования Украины.
В частности, система внедряется с целью реализации новых подходов к обслуживанию страхователей, совершенствования системы финансирования и предупреждения возможных ошибок при определении размера помощи и страховых выплат.
Рабочие органы исполнительной дирекции Фонда будут осуществлять предварительный контроль правильности начисления выплат и в случае обнаружения ошибок предоставлять рекомендации страхователю по устранению недостатков еще к финансированию выплат.
"Это позволит избежать штрафов, которые сегодня могут накладываться на работодателя в случае обнаружения неправомерного использования средств", - объяснили там.
В ведомстве также акцентировали, что внедрено новую форму заявления-расчета.
"Обновленный документ расширен сведениями относительно вида занятости, страховой стаж, льгот пострадавших на ЧАЭС, более полной информацией о листка нетрудоспособности и др. Сообщение о выплате средств застрахованным лицам по определенной форме необходимо подать в течение месяца со дня осуществления выплат материального обеспечения, отдельных выплат пострадавшим на производстве.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
В ведомстве заявили, что изменения касаются и сроков подачи заявления-расчета и возможности их подачи.
В Украине вступил в силу новый порядок начисления больничных листов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"В понедельник - 1 октября 2018 - вступили в силу изменения в порядке финансирования Фондом социального страхования Украины страхователей (работодателей) для предоставления ими застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на погребение, а также некоторых выплат пострадавшим на производстве", - сказано в сообщении пресс-службы Фонда социального страхования Украины.
В частности, система внедряется с целью реализации новых подходов к обслуживанию страхователей, совершенствования системы финансирования и предупреждения возможных ошибок при определении размера помощи и страховых выплат.
Рабочие органы исполнительной дирекции Фонда будут осуществлять предварительный контроль правильности начисления выплат и в случае обнаружения ошибок предоставлять рекомендации страхователю по устранению недостатков еще к финансированию выплат.
"Это позволит избежать штрафов, которые сегодня могут накладываться на работодателя в случае обнаружения неправомерного использования средств", - объяснили там.
В ведомстве также акцентировали, что внедрено новую форму заявления-расчета.
"Обновленный документ расширен сведениями относительно вида занятости, страховой стаж, льгот пострадавших на ЧАЭС, более полной информацией о листка нетрудоспособности и др. Сообщение о выплате средств застрахованным лицам по определенной форме необходимо подать в течение месяца со дня осуществления выплат материального обеспечения, отдельных выплат пострадавшим на производстве.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
В ведомстве заявили, что изменения касаются и сроков подачи заявления-расчета и возможности их подачи.
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