Киевляне возле КГГА требуют сохранить закрывшиеся кинотеатры

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Активисты требуют у президента провести демобилизацию Они требуют подписания указа о демобилизации шестой волны.

Возле посольства РФ в Киеве митингующие требуют освободить Савченко Около 200 человек митингуют перед посольством РФ в Киеве на Воздухофлотском проспекте с требованием освободить украинскую летчицу Надежду Савченко.

Столичные таксисты митингуют возле КГГА Несколько десятков киевских таксистов устроили митинг под зданием Киевской городской государственной администрации на Крещатике.