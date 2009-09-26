» » Киевляне возле КГГА требуют сохранить закрывшиеся кинотеатры
Раздел: Общество  
0

Киевляне возле КГГА требуют сохранить закрывшиеся кинотеатры

Киевляне возле КГГА требуют сохранить закрывшиеся кинотеатрыАктивисты пришли с плакатами.

Возле КГГА требуют сохранить кинотеатры "Украина" и "Кинопанорама", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Возле здания Киевской городской государственной администрации проходит митинг с требованием сохранить в городе кинотеатры "Украина" и "Кинопанорама".

В митинге принимают участие около 100 человек. Также присутствуют журналисты и киноведы. На акцию участники пришли с плакатами, на которых написано: "#SaveKinopanorama", "Кинотеатры должны жить, потому что есть для кого".

Читайте также: Спустя 10 лет: в Украине зафиксировали опасную инфекционную болезнь

Из громкоговорителей возле КГГА звучат саундтреки фильмов, в частности, главная мелодия из сериала "Твин Пикс" Дэвида Линча.

Киевляне возле КГГА требуют сохранить закрывшиеся кинотеатры
Киевляне возле КГГА требуют сохранить закрывшиеся кинотеатры
Киевляне возле КГГА требуют сохранить закрывшиеся кинотеатры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, кинотеатр

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:41 » Автор: Анна Мартынова
     26
     0

Похожие новости по теме

В Киеве прекращают работу два кинотеатра В Киеве прекращают работу два кинотеатра

Кинотеатры "Кинопанорама" и "Украина" закрываются.

Активисты требуют у президента провести демобилизацию Активисты требуют у президента провести демобилизацию

Они требуют подписания указа о демобилизации шестой волны.

Возле посольства РФ в Киеве митингующие требуют освободить Савченко Возле посольства РФ в Киеве митингующие требуют освободить Савченко

Около 200 человек митингуют перед посольством РФ в Киеве на Воздухофлотском проспекте с требованием освободить украинскую летчицу Надежду Савченко.

Столичные таксисты митингуют возле КГГА Столичные таксисты митингуют возле КГГА

Несколько десятков киевских таксистов устроили митинг под зданием Киевской городской государственной администрации на Крещатике.

В Севастополе заработали кинотеатры В Севастополе заработали кинотеатры

Ранее пресс-служба "правительства" Севастополя распространила заявление губернатора города о том, что Севастополь продолжает жить культурной жизнью.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх