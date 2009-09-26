Раздел: Общество
Названы самые яркие мероприятия октября в Киеве
Месяц будет интересным.
Осень стремительно вошла в свои права, никто не успел заметить, как прошел сентябрь и холода пробрались на улицы столицы. В это время прогулки становятся короче и в основном ведут в какое-то конкретное место, где тепло и интересно. Разумеется, мест таких в Киеве много, а интересного происходит еще больше, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Мы подготовили список самых ярких событий октября, чтобы помочь вам сориентироваться в насыщенной столичной афише.
The Dime Notes - Hot Swinging Stomps and Blueses from London
Разгар осени - самое время насладиться атмосферным джазом. The Dime Notes - лондонский коллектив, исполняющий именно такую, атмосферную музыку, которая будто звучит на сто лет раньше в прокуренных кипящих барах Нового Орлеана. Другой стороной их творчества является винтажный блюз, который по духу больше подходит меланхоличным туманам родного города музыкантов.
Где: 32JazzClub.
Когда: 2 октября, 20:00.
Цена: 600 грн.
Павел Игнатьев, Мелодия Осени
Павел Игнатьев является одним из самых знаменитых пианистов Украины. Его авторская музыка рассказывает слушателю о сокровенных глубинах человеческих душ и непостижимой красоте мира, а богатое звучание настоящего рояля позволяет раскрыть его произведения во всей полноте. Преимущественно артист даёт свои концерты в больших залах для большого количества людей, но на этот раз он выбрал камерную атмосферу Caribbean Club, которая позволит ближе общаться со слушателями.
Где: Caribbean Club.
Когда: 6 октября, 19:00.
Цена: 180-650 грн.
Mario Biondi
Марио Бионди - харизматичный исполнитель, обладающий мягким оперным баритоном. Свой путь в музыке Марио начал с продюсирования, но, воплощая чужие грезы, в итоге решил вспомнить о собственной мечте выступать на сцене. И не зря! Его серенады покорили огромное множество сердец по всему миру. Творчество Марио Бионди универсально и не сковано рамками жанров - певец уверенно чувствует себя, комбинируя и чередуя соул, acid jazz, фанк и фьюжн, постоянно стремясь к новизне и оригинальности своей музыки.
Где: Международный центр культуры и искусств.
Когда: 10 октября, 19:00.
Цена: 490-3300 грн.
Big Green Bag
Big Green Bag существуют с 2016 года, исполняя музыку в стиле southern rock. Дебютной работой банды стал сингл "Midnight Rolling", за которым последовал выпуск их первого англоязычного альбома под названием "Lonely Road". Будучи сравнительно молодой группой, Big Green Bag начинали свои выступления на публике в подольских пабах, постепенно получая узнаваемость и завоевывая свою публику. На данный момент команда работает над вторым студийным альбомом и готовится выпускать видео к своим песням.
Docker Pub
Где: Docker Pub.
Когда: 14 октября.
Цена: 100-1050 грн.
"Вечерний квартал"
Уже много лет не стоит вопрос о том, кто является главными комиками нашей страны. Студия "Квартал 95", создатели которой начинали свой творческий путь более двадцати лет назад как команда КВН, давно установила гегемонию в сфере отечественного юмора. Распространив свою деятельность далеко за пределы своих концертных выступлений, "Квартал" создал множество телевизионных юмор-шоу и комедийных фильмов. Но и своей деятельности в рамках жанра комики не оставили и продолжают радовать украинцев своими новыми программами.
Где: Национальный дворец искусств "Украина".
Когда: 18 октября, 19:00.
Цена: 150-3500 грн.
The HARDKISS, Залізна ластівка
Одна из самых популярных украинских групп готовится презентовать свою новую пластинку. The HARDKISS, начинавшие как англоязычная группа и этим заявившие о себе не только на отечественной, но и на зарубежной сцене, - выпустили альбом "Залізна ластівка", большинство песен которого исполнены на украинском языке. Это шаг к еще большей чувственности и глубине их музыки, которая и до этого западала в самую душу. Перемены также коснулись звучания группы, и в новом альбоме будет гораздо ощутимее электронная составляющая.
Где: Дворец Спорта.
Когда: 19 октября, 19:00.
Цена: 650-2200 грн.
Слава рейву!
Лето осталось далеко позади, а с ним отгремели масштабные электронные ивенты и фестивали, которую подняли планку качества для отечественных рейв-вечеринок ещё выше.
Сложно представить, какого уровня должны теперь быть привозы и какого уровня должно достигать качество организации мероприятий, чтоб превзойти заданный стандарт.
Организаторы вечеринки "Слава рейву!" решили озадачиться этим вопросом и амбициозно представляют балованной киевской публике мероприятие, на котором сыграют двое гигантов мировой электронной сцены - Оливер Хантеманн и Vitalic.
Где: Кино-павильон, ул. Вернадского 32В.
Когда: 19 октября, 21:00.
Цена: 650-1100 грн.
Мельница
Мельница - фолк-рок-группа, создающая магическую по своей атмосфере музыку. Тексты песен коллектива пронизаны мифами и легендами разных народов и фентезийными сюжетами. Каждая их песня - отдельная сказка, в которую увлекает слушателя своими хитросплетениями музыка флейт, бубнов, барабанов, гитар и множества других инструментов. Красной нитью в этих волшебных узорах звука является звучание ирландской арфы, которая следует рядом с голосом Натальи О’Шей, на ней играющей. На концерте 27 октября группа исполнит программу из своих лучших произведений, этим закрыв целую эпоху в истории группы.
Где: Центр Культуры и Искусств Национального Авиационного Университета.
Когда: 27 октября, 19:00.
Цена: 290-1490 грн.
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ГАРУ
В этом году звезда культового мюзикла Notre-Dame de Paris, талантливый и обаятельный Гару, празднует 20-й юбилей своего творчества. За эти годы артист накопил огромный творческий багаж, достигнув необычайного мастерства. Певец освоил много жанров, искусно исполняя блюз, винтаж-свинг и рок. 30 октября на сцене дворца "Украина" Гару встретится с украинской публикой, чтобы поделиться своим искусством, делая это с лучезарной улыбкой.
Где: Национальный дворец искусств "Украина".
Когда: 30 октября, 19:00.
Цена: 650-4250 грн.
Осень стремительно вошла в свои права, никто не успел заметить, как прошел сентябрь и холода пробрались на улицы столицы. В это время прогулки становятся короче и в основном ведут в какое-то конкретное место, где тепло и интересно. Разумеется, мест таких в Киеве много, а интересного происходит еще больше, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Мы подготовили список самых ярких событий октября, чтобы помочь вам сориентироваться в насыщенной столичной афише.
The Dime Notes - Hot Swinging Stomps and Blueses from London
Разгар осени - самое время насладиться атмосферным джазом. The Dime Notes - лондонский коллектив, исполняющий именно такую, атмосферную музыку, которая будто звучит на сто лет раньше в прокуренных кипящих барах Нового Орлеана. Другой стороной их творчества является винтажный блюз, который по духу больше подходит меланхоличным туманам родного города музыкантов.
Где: 32JazzClub.
Когда: 2 октября, 20:00.
Цена: 600 грн.
Павел Игнатьев, Мелодия Осени
Павел Игнатьев является одним из самых знаменитых пианистов Украины. Его авторская музыка рассказывает слушателю о сокровенных глубинах человеческих душ и непостижимой красоте мира, а богатое звучание настоящего рояля позволяет раскрыть его произведения во всей полноте. Преимущественно артист даёт свои концерты в больших залах для большого количества людей, но на этот раз он выбрал камерную атмосферу Caribbean Club, которая позволит ближе общаться со слушателями.
Где: Caribbean Club.
Когда: 6 октября, 19:00.
Цена: 180-650 грн.
Mario Biondi
Марио Бионди - харизматичный исполнитель, обладающий мягким оперным баритоном. Свой путь в музыке Марио начал с продюсирования, но, воплощая чужие грезы, в итоге решил вспомнить о собственной мечте выступать на сцене. И не зря! Его серенады покорили огромное множество сердец по всему миру. Творчество Марио Бионди универсально и не сковано рамками жанров - певец уверенно чувствует себя, комбинируя и чередуя соул, acid jazz, фанк и фьюжн, постоянно стремясь к новизне и оригинальности своей музыки.
Где: Международный центр культуры и искусств.
Когда: 10 октября, 19:00.
Цена: 490-3300 грн.
Big Green Bag
Big Green Bag существуют с 2016 года, исполняя музыку в стиле southern rock. Дебютной работой банды стал сингл "Midnight Rolling", за которым последовал выпуск их первого англоязычного альбома под названием "Lonely Road". Будучи сравнительно молодой группой, Big Green Bag начинали свои выступления на публике в подольских пабах, постепенно получая узнаваемость и завоевывая свою публику. На данный момент команда работает над вторым студийным альбомом и готовится выпускать видео к своим песням.
Docker Pub
Где: Docker Pub.
Когда: 14 октября.
Цена: 100-1050 грн.
"Вечерний квартал"
Уже много лет не стоит вопрос о том, кто является главными комиками нашей страны. Студия "Квартал 95", создатели которой начинали свой творческий путь более двадцати лет назад как команда КВН, давно установила гегемонию в сфере отечественного юмора. Распространив свою деятельность далеко за пределы своих концертных выступлений, "Квартал" создал множество телевизионных юмор-шоу и комедийных фильмов. Но и своей деятельности в рамках жанра комики не оставили и продолжают радовать украинцев своими новыми программами.
Где: Национальный дворец искусств "Украина".
Когда: 18 октября, 19:00.
Цена: 150-3500 грн.
The HARDKISS, Залізна ластівка
Одна из самых популярных украинских групп готовится презентовать свою новую пластинку. The HARDKISS, начинавшие как англоязычная группа и этим заявившие о себе не только на отечественной, но и на зарубежной сцене, - выпустили альбом "Залізна ластівка", большинство песен которого исполнены на украинском языке. Это шаг к еще большей чувственности и глубине их музыки, которая и до этого западала в самую душу. Перемены также коснулись звучания группы, и в новом альбоме будет гораздо ощутимее электронная составляющая.
Где: Дворец Спорта.
Когда: 19 октября, 19:00.
Цена: 650-2200 грн.
Слава рейву!
Лето осталось далеко позади, а с ним отгремели масштабные электронные ивенты и фестивали, которую подняли планку качества для отечественных рейв-вечеринок ещё выше.
Сложно представить, какого уровня должны теперь быть привозы и какого уровня должно достигать качество организации мероприятий, чтоб превзойти заданный стандарт.
Организаторы вечеринки "Слава рейву!" решили озадачиться этим вопросом и амбициозно представляют балованной киевской публике мероприятие, на котором сыграют двое гигантов мировой электронной сцены - Оливер Хантеманн и Vitalic.
Где: Кино-павильон, ул. Вернадского 32В.
Когда: 19 октября, 21:00.
Цена: 650-1100 грн.
Мельница
Мельница - фолк-рок-группа, создающая магическую по своей атмосфере музыку. Тексты песен коллектива пронизаны мифами и легендами разных народов и фентезийными сюжетами. Каждая их песня - отдельная сказка, в которую увлекает слушателя своими хитросплетениями музыка флейт, бубнов, барабанов, гитар и множества других инструментов. Красной нитью в этих волшебных узорах звука является звучание ирландской арфы, которая следует рядом с голосом Натальи О’Шей, на ней играющей. На концерте 27 октября группа исполнит программу из своих лучших произведений, этим закрыв целую эпоху в истории группы.
Где: Центр Культуры и Искусств Национального Авиационного Университета.
Когда: 27 октября, 19:00.
Цена: 290-1490 грн.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
ГАРУ
В этом году звезда культового мюзикла Notre-Dame de Paris, талантливый и обаятельный Гару, празднует 20-й юбилей своего творчества. За эти годы артист накопил огромный творческий багаж, достигнув необычайного мастерства. Певец освоил много жанров, искусно исполняя блюз, винтаж-свинг и рок. 30 октября на сцене дворца "Украина" Гару встретится с украинской публикой, чтобы поделиться своим искусством, делая это с лучезарной улыбкой.
Где: Национальный дворец искусств "Украина".
Когда: 30 октября, 19:00.
Цена: 650-4250 грн.
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