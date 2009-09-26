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В Киеве устроят сезонные ярмарки

В Киеве устроят сезонные ярмарки Можно купить продукты по сниженным ценам.

3 и 4 октября в Киеве пройдут традиционные сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции по всем группам товаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.

В среду, 3 октября, ярмарки будут организованы:

Голосеевский район - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевская, 45-47;
Дарницкий район - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Днепровский район - просп. Соборности, 2-20, ул. Вершигоры, 1;
Печерский район - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака);
Подольский район - ул. Светлицкого, 33, проспект Правды, 5-11;
Святошинский район - ул. Подлесная, 8.

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В четверг, 4 октября, ярмарки пройдут в:

Голосеевском районе - на ул. Новопироговской, 25, ул. Ковпака (в пределах ул. Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах ул. Стельмаха и Маричанской);
Дарницком районе - на ул. Харченко, 41-47, на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
Днепровском районе - на бульваре Перова, 8-10, ул. Березняковской, 21-23, просп. Шухевича, 12а;
Печерском районе - на ул. Московской, 2;
Подольском районе - на ул. Светлицкого, 33, ул. Оболонской, 23-35;
Святошинском районе - на ул. Гната Юры, 5, на пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
Шевченковском районе - на ул. Багговутовской, 1.
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 Теги: Киев, ярмарки

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Сегодня, 17:41 » Автор: Анна Мартынова
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