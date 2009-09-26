Раздел: Общество
В Киеве устроят сезонные ярмарки
Можно купить продукты по сниженным ценам.
3 и 4 октября в Киеве пройдут традиционные сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции по всем группам товаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
В среду, 3 октября, ярмарки будут организованы:
Голосеевский район - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевская, 45-47;
Дарницкий район - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Днепровский район - просп. Соборности, 2-20, ул. Вершигоры, 1;
Печерский район - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака);
Подольский район - ул. Светлицкого, 33, проспект Правды, 5-11;
Святошинский район - ул. Подлесная, 8.
Читайте также: До -12°C: синоптики обещают украинцам резкое похолодание
В четверг, 4 октября, ярмарки пройдут в:
Голосеевском районе - на ул. Новопироговской, 25, ул. Ковпака (в пределах ул. Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах ул. Стельмаха и Маричанской);
Дарницком районе - на ул. Харченко, 41-47, на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
Днепровском районе - на бульваре Перова, 8-10, ул. Березняковской, 21-23, просп. Шухевича, 12а;
Печерском районе - на ул. Московской, 2;
Подольском районе - на ул. Светлицкого, 33, ул. Оболонской, 23-35;
Святошинском районе - на ул. Гната Юры, 5, на пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
Шевченковском районе - на ул. Багговутовской, 1.
3 и 4 октября в Киеве пройдут традиционные сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции по всем группам товаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
В среду, 3 октября, ярмарки будут организованы:
Голосеевский район - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевская, 45-47;
Дарницкий район - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Днепровский район - просп. Соборности, 2-20, ул. Вершигоры, 1;
Печерский район - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака);
Подольский район - ул. Светлицкого, 33, проспект Правды, 5-11;
Святошинский район - ул. Подлесная, 8.
Читайте также: До -12°C: синоптики обещают украинцам резкое похолодание
В четверг, 4 октября, ярмарки пройдут в:
Голосеевском районе - на ул. Новопироговской, 25, ул. Ковпака (в пределах ул. Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах ул. Стельмаха и Маричанской);
Дарницком районе - на ул. Харченко, 41-47, на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
Днепровском районе - на бульваре Перова, 8-10, ул. Березняковской, 21-23, просп. Шухевича, 12а;
Печерском районе - на ул. Московской, 2;
Подольском районе - на ул. Светлицкого, 33, ул. Оболонской, 23-35;
Святошинском районе - на ул. Гната Юры, 5, на пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
Шевченковском районе - на ул. Багговутовской, 1.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
666
0
Также советуем посмотреть
- Популярная собака-толстушка растеряла славу вместе с лишними кило
- Трамп на кушетке
- Минутка позитива: золотистый ретривер подружился с коалой
- Дронов рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове
- В Румынии отыскали «наследника» Дракулы
- Дмитро Тритейкін: від Авдіївки до Маріуполя
- Все зло мира – от нефти
- Соцсети вновь шутят над каблуками Путина
- В Англии злой «призрак» попал на камеру
- Сытник подрывает доверие к НАБУ
- У Сенцова развилась сердечная недостаточность и ревматизм, - адвокат
- Российским депутатам: головой работайте, а не языком
- Модель в странных штанах озадачила Сеть оптической иллюзией
- Боевики продолжают препятствовать работе наблюдателям ОБСЕ
- Тиждень не писати у ФБ: результати експерименту
- Прикол дня: в России арбитр засчитал гол, который забил сам
- О 112 Украина и Newsone
- «Шантаж от слабого»: Сеть насмешили угрозы России в ответ на санкции
- Реформа освіти: 10 головних викликів
- Новый хит: ворона вмешалась в схватку котов
- Дональд Трамп производит много шума
- Жители США и Аргентины видели в небе «корабль пришельцев»
- Наблюдатели ОБСЕ подтвердили гибель троих детей в Горловке
- На Донбассе военный пострадал от лазерного оружия
- Во Франции лошадь до смерти перепугала посетителей кафе
- В чем отличие китайского министра от украинского
- Генеральна лінія у Нью-Йорку та викриття «Боширова»
- В ОБСЕ сообщили новые детали взрыва в оккупированном Донецке
- «Кость пушистая»: упитанный кот стал героем забавных фотожаб
- О бензине и дешевом газе в мышеловке
Оставьте свой комментарий