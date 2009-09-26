Раздел: Общество
В Киеве решили полностью отказаться от маршруток
В рамках будущей программы планируется полностью ликвидировать в Киеве маршрутные такси.
До 2024 года депутаты горсовета планируют ликвидировать в Киеве маршрутки вообще, полностью заменив их общественным транспортом.
На сегодняшней сессии Киевсовета принято судьбоносное решение о судьбе столичных маршруток. К 2024 году они для киевлян станут историей.
Об этом информирует Официальный портал Киевского городского совета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
Семьдесят пять избранников киевлян отдали голоса за начало разработки целевой программы.
В Киевсовете подчеркнули, что целевая программа по полной замене передвижения на маршрутных такси коммунальным транспортом направлена на достижение максимальной безопасности дорожного движения в Киеве и достижения консенсуса между автомобилистами и пешеходами.
И максимально обновить. реконструировать, отремонтировать и закупить новейшие троллейбусы, трамваи и автобусы больших размеров.
Читайте также: В Тернополе решили полностью отказаться от маршруток
В принятом решении обращается внимание, что сорок процентов киевских маршрутных такси возят пассажиров не на легальных основаниях, нет никакого контроля за качеством поездок и, самое главное, за безопасностью движения.
До 2024 года депутаты горсовета планируют ликвидировать в Киеве маршрутки вообще, полностью заменив их общественным транспортом.
На сегодняшней сессии Киевсовета принято судьбоносное решение о судьбе столичных маршруток. К 2024 году они для киевлян станут историей.
Об этом информирует Официальный портал Киевского городского совета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
Семьдесят пять избранников киевлян отдали голоса за начало разработки целевой программы.
В Киевсовете подчеркнули, что целевая программа по полной замене передвижения на маршрутных такси коммунальным транспортом направлена на достижение максимальной безопасности дорожного движения в Киеве и достижения консенсуса между автомобилистами и пешеходами.
И максимально обновить. реконструировать, отремонтировать и закупить новейшие троллейбусы, трамваи и автобусы больших размеров.
Читайте также: В Тернополе решили полностью отказаться от маршруток
В принятом решении обращается внимание, что сорок процентов киевских маршрутных такси возят пассажиров не на легальных основаниях, нет никакого контроля за качеством поездок и, самое главное, за безопасностью движения.
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