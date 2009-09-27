Марафон в столице: до центра можно будет добраться только на метро

Стоит не забыть пополнить карту.



В столичном метрополитене советуют киевлянам позаботиться о наличии карточек для проезда в метро и средств на них, передает



Такие рекомендации дают в КП «Киевский метрополитен» в связи с тем, что 7 октября в столице пройдет международный марафон, и добраться до центра города можно будет только на метро.



«Запасайтесь карточкой метро уже сегодня, чтобы не жаловаться на выходных» - отметили в метрополитене.



Там также напомнили, что при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн.



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Как сообщалось, 6 и 7 октября в центре Киева будет проходить Wizz Air Kyiv City Marathon. Въезд для общественного наземного транспорта, автомобилей и велосипедов будет перекрыт. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В столичном метрополитене советуют киевлянам позаботиться о наличии карточек для проезда в метро и средств на них, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua Такие рекомендации дают в КП «Киевский метрополитен» в связи с тем, что 7 октября в столице пройдет международный марафон, и добраться до центра города можно будет только на метро.«Запасайтесь карточкой метро уже сегодня, чтобы не жаловаться на выходных» - отметили в метрополитене.Там также напомнили, что при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн.Как сообщалось, 6 и 7 октября в центре Киева будет проходить Wizz Air Kyiv City Marathon. Въезд для общественного наземного транспорта, автомобилей и велосипедов будет перекрыт.





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