Раздел: Общество
Марафон в столице: до центра можно будет добраться только на метро
Стоит не забыть пополнить карту.
В столичном метрополитене советуют киевлянам позаботиться о наличии карточек для проезда в метро и средств на них, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Такие рекомендации дают в КП «Киевский метрополитен» в связи с тем, что 7 октября в столице пройдет международный марафон, и добраться до центра города можно будет только на метро.
«Запасайтесь карточкой метро уже сегодня, чтобы не жаловаться на выходных» - отметили в метрополитене.
Там также напомнили, что при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн.
Читайте также: Украинцев предупредили о погодных аномалиях
Как сообщалось, 6 и 7 октября в центре Киева будет проходить Wizz Air Kyiv City Marathon. Въезд для общественного наземного транспорта, автомобилей и велосипедов будет перекрыт.
В столичном метрополитене советуют киевлянам позаботиться о наличии карточек для проезда в метро и средств на них, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Такие рекомендации дают в КП «Киевский метрополитен» в связи с тем, что 7 октября в столице пройдет международный марафон, и добраться до центра города можно будет только на метро.
«Запасайтесь карточкой метро уже сегодня, чтобы не жаловаться на выходных» - отметили в метрополитене.
Там также напомнили, что при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн.
Читайте также: Украинцев предупредили о погодных аномалиях
Как сообщалось, 6 и 7 октября в центре Киева будет проходить Wizz Air Kyiv City Marathon. Въезд для общественного наземного транспорта, автомобилей и велосипедов будет перекрыт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
595
0
Также советуем посмотреть
- 40 человек в военной форме зашли на Донбасс из России, - ОБСЕ
- Итальянские пограничники устроили панику из-за чемодана с кокосами
- Лакмусовая бумажка для государства
- На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены
- Эти люди наверняка знают, что такое везение
- Долой плохое настроение: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Путина обвинили в копировании Гитлера
- Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет
- Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
- Генеральный секретарь НАТО рассказал, что думает о противостоянии Украины и
- Забавная реакция детей на новость о прибавлении в семействе
- Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
- Мастера фотошопа превратили упитанного кота в героя мемов
- Популярная собака-толстушка растеряла славу вместе с лишними кило
- Трамп на кушетке
- Минутка позитива: золотистый ретривер подружился с коалой
- Дронов рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове
- В Румынии отыскали «наследника» Дракулы
- Дмитро Тритейкін: від Авдіївки до Маріуполя
- Все зло мира – от нефти
- Соцсети вновь шутят над каблуками Путина
- В Англии злой «призрак» попал на камеру
- Сытник подрывает доверие к НАБУ
- У Сенцова развилась сердечная недостаточность и ревматизм, - адвокат
- Российским депутатам: головой работайте, а не языком
- Модель в странных штанах озадачила Сеть оптической иллюзией
- Боевики продолжают препятствовать работе наблюдателям ОБСЕ
- Тиждень не писати у ФБ: результати експерименту
- Прикол дня: в России арбитр засчитал гол, который забил сам
- О 112 Украина и Newsone
Оставьте свой комментарий