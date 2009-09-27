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Раздел: Общество  
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В Киеве ожидаются заморозки

В Киеве ожидаются заморозки Сегодня в городе прогнозируют дождь.

Ночью 5 октября в Киеве ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов Цельсия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«В среду, 3 октября, днем ​​местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10 градусов Цельсия, днем ​​13-15», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 4-5 октября ожидается переменная облачность без осадков. Только днем ​​4 октября местами небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный, 4 октября 7-12 м/с, 5 октября 3-8 м/с. Температура ночью 4 октября 6-8 градусов тепла, 5 октября 2-4; температура днем ​​12-14.

Напомним, 23 сентября среднесуточная температура в Киеве снизилась до 11,8 градусов Цельсия. Это свидетельствует о приходе в столицу метеорологической осени.

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Кроме того, ночь на 5 сентября в Киеве стала самой теплой с 1881 году, это был первый тепловой рекорд осени текущего года.
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 Теги: Киев, погода

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Сегодня, 11:22 » Автор: Анна Мартынова
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