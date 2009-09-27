Раздел: Общество
В Киеве ожидаются заморозки
Сегодня в городе прогнозируют дождь.
Ночью 5 октября в Киеве ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов Цельсия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В среду, 3 октября, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10 градусов Цельсия, днем 13-15», - говорится в сообщении.
Отмечается, что 4-5 октября ожидается переменная облачность без осадков. Только днем 4 октября местами небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный, 4 октября 7-12 м/с, 5 октября 3-8 м/с. Температура ночью 4 октября 6-8 градусов тепла, 5 октября 2-4; температура днем 12-14.
Напомним, 23 сентября среднесуточная температура в Киеве снизилась до 11,8 градусов Цельсия. Это свидетельствует о приходе в столицу метеорологической осени.
Читайте также: Оползень на Одесчине: обвалился километровый участок склона. Фото
Кроме того, ночь на 5 сентября в Киеве стала самой теплой с 1881 году, это был первый тепловой рекорд осени текущего года.
Ночью 5 октября в Киеве ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов Цельсия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В среду, 3 октября, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10 градусов Цельсия, днем 13-15», - говорится в сообщении.
Отмечается, что 4-5 октября ожидается переменная облачность без осадков. Только днем 4 октября местами небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный, 4 октября 7-12 м/с, 5 октября 3-8 м/с. Температура ночью 4 октября 6-8 градусов тепла, 5 октября 2-4; температура днем 12-14.
Напомним, 23 сентября среднесуточная температура в Киеве снизилась до 11,8 градусов Цельсия. Это свидетельствует о приходе в столицу метеорологической осени.
Читайте также: Оползень на Одесчине: обвалился километровый участок склона. Фото
Кроме того, ночь на 5 сентября в Киеве стала самой теплой с 1881 году, это был первый тепловой рекорд осени текущего года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
170
0
Также советуем посмотреть
- В США любопытный медвежонок забрел в квартирный комплекс
- Еще одного «миротворца» подвезли
- Российские спецслужбы планируют захваты церквей «радикалами», - СБУ
- Шахтеры перекрыли трассу в Донецкой области
- Мем «Неверный парень» получил новую жизнь
- Зачем Абхазии нужны казаки
- В России оконфузились с памятником наемникам «Л/ДНР»
- Окрім Тимошенко Нафтогаз не влаштовує Бойко
- 40 человек в военной форме зашли на Донбасс из России, - ОБСЕ
- Итальянские пограничники устроили панику из-за чемодана с кокосами
- Лакмусовая бумажка для государства
- На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены
- Эти люди наверняка знают, что такое везение
- Долой плохое настроение: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Путина обвинили в копировании Гитлера
- Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет
- Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
- Генеральный секретарь НАТО рассказал, что думает о противостоянии Украины и
- Забавная реакция детей на новость о прибавлении в семействе
- Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
- Мастера фотошопа превратили упитанного кота в героя мемов
- Популярная собака-толстушка растеряла славу вместе с лишними кило
- Трамп на кушетке
- Минутка позитива: золотистый ретривер подружился с коалой
- Дронов рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове
- В Румынии отыскали «наследника» Дракулы
- Дмитро Тритейкін: від Авдіївки до Маріуполя
- Все зло мира – от нефти
- Соцсети вновь шутят над каблуками Путина
- В Англии злой «призрак» попал на камеру
Оставьте свой комментарий