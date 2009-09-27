Раздел: Общество
В Киеве экстремалы прошлись по канату над заброшенным мостом
Руферы удивили киевлян.
В воскресенье, 30 сентября, на заброшенном Рыбальском мосту экстремалы ходили по канату между двух опор. Парни использовали страховку и признались, что устраивать подобные «перформансы» на промышленных объектах им случается не впервой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Необычное «шоу» началось около 14:00.
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Четверо парней - двое из Киева, а двое из Днепра, растянули специальный промышленный строп (канат) между двух опор Рыбальского моста. Используя страховку, они пытались пройти по нему от одной опоры до другой. Как рассказали сами экстремалы, конкретно на Рыбальском мосту они уже в третий раз. Однако пока еще никому из них не удавалось пройти его до конца, не повиснув на страховке. Кроме того, они добавили, что побывали на многих промышленных объектах, где занимались подобными вещами. В частности, они ходили между «карандашами» (высотные здания в Днепре), а также забирались на недостроенный Подольский мост. Руферы признались, что за все время у них не было ни одного чрезвычайного происшествия, а канат, по которому они ходят, выдерживает нагрузку до трех тонн. Ну, а основной мотивацией для подобных «перформансов» служит, по их словам, чувство страха.
В воскресенье, 30 сентября, на заброшенном Рыбальском мосту экстремалы ходили по канату между двух опор. Парни использовали страховку и признались, что устраивать подобные «перформансы» на промышленных объектах им случается не впервой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Необычное «шоу» началось около 14:00.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Четверо парней - двое из Киева, а двое из Днепра, растянули специальный промышленный строп (канат) между двух опор Рыбальского моста. Используя страховку, они пытались пройти по нему от одной опоры до другой. Как рассказали сами экстремалы, конкретно на Рыбальском мосту они уже в третий раз. Однако пока еще никому из них не удавалось пройти его до конца, не повиснув на страховке. Кроме того, они добавили, что побывали на многих промышленных объектах, где занимались подобными вещами. В частности, они ходили между «карандашами» (высотные здания в Днепре), а также забирались на недостроенный Подольский мост. Руферы признались, что за все время у них не было ни одного чрезвычайного происшествия, а канат, по которому они ходят, выдерживает нагрузку до трех тонн. Ну, а основной мотивацией для подобных «перформансов» служит, по их словам, чувство страха.
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