Гриневич обратилась к учителям перед забастовкой в Киеве

Зарплаты учителям Киева не уменьшат.



Зарплата у учителей Киева не будет уменьшена, а все надбавки будут оставлены в полном объеме. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает



Гриневич уточнила, что министерство провело консультации с КГГА и власти договорились решить эту проблему. "Они найдут средства для того, чтобы сохранить все доплаты учителям. Зарплата учителя не будет уменьшаться", – подчеркнула министр.



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Она уточнила, что Киеврада сделает перераспределения в своем бюджете, чтобы обеспечить обязательные выплаты, а потом уже любые другие операции с деньгами. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Зарплата у учителей Киева не будет уменьшена, а все надбавки будут оставлены в полном объеме. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Гриневич уточнила, что министерство провело консультации с КГГА и власти договорились решить эту проблему. "Они найдут средства для того, чтобы сохранить все доплаты учителям. Зарплата учителя не будет уменьшаться", – подчеркнула министр.Она уточнила, что Киеврада сделает перераспределения в своем бюджете, чтобы обеспечить обязательные выплаты, а потом уже любые другие операции с деньгами.





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