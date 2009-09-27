» » Гриневич обратилась к учителям перед забастовкой в Киеве
Раздел: Общество  
0

Гриневич обратилась к учителям перед забастовкой в Киеве

Гриневич обратилась к учителям перед забастовкой в КиевеЗарплаты учителям Киева не уменьшат.

Зарплата у учителей Киева не будет уменьшена, а все надбавки будут оставлены в полном объеме. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Гриневич уточнила, что министерство провело консультации с КГГА и власти договорились решить эту проблему. "Они найдут средства для того, чтобы сохранить все доплаты учителям. Зарплата учителя не будет уменьшаться", – подчеркнула министр.

Читайте также: Киевлян предупредили о штормовом ветре

Она уточнила, что Киеврада сделает перераспределения в своем бюджете, чтобы обеспечить обязательные выплаты, а потом уже любые другие операции с деньгами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Гриневич, Киев

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:52 » Автор: Анна Мартынова
     1472
     0

Похожие новости по теме

Гриневич сообщила, какие зарплаты будут получать украинские педагоги Гриневич сообщила, какие зарплаты будут получать украинские педагоги

В следующий раз зарплаты повысят за счёт местных бюджетов.

Украинским учителям грозит волна сокращений Украинским учителям грозит волна сокращений

Из-за уменьшения количества учеников, придется сократить количество ставок.

Стало известно, сколько министр образования заработала в сентябре Стало известно, сколько министр образования заработала в сентябре

За сентябрь Лилия Гриневич получила 21 тысячу гривен.

Украинским учителям грозят массовые сокращения Украинским учителям грозят массовые сокращения

В Минобразования заявили о планах уволить 3,8 тысяч учителей.

Новый министр образования Новый министр образования "обрадовал" украинских школьников

Лилия Гриневич рассказала о планах ввести 12-летний срок обучения в школах.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх