Roshen предупредил, что его продукцию на территории Крыма есть опасно

Последняя продукция на Липецкой фабрике была выпущена еще в первом квартале 2017 года.



Кондитерская корпорация "Roshen" заявляет, что ее продукция, которую продают в аннексированном Россией Крыму, не пригодна к употреблению.



Об этом говорится в "открытом письме" компании от 3 октября, пишет



"Обращаемся к украинцам, проживающим в аннексированном и оккупированном Крыму. Любая продукция кондитерской корпорации Roshen, которая может оказаться в продаже в Крыму, не пригодна к употреблению", – заявляет "Roshen".



"Срок годности такой продукции закончился как минимум в начале 2018 года, соответственно она может быть опасна для здоровья", – убеждены там.



Корпорация объясняет: "Последняя продукция на Липецкой фабрике была выпущена еще в первом квартале 2017 года, с тех пор на фабрике ничего не производится. С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы, персонал сокращен".



"Ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками... Для продукции Roshen, произведенной в Украине, доступ на российский рынок закрыт еще с 2013 года", – подчеркивает компания.



В корпорации считают, что украинские СМИ могут "умышленно применять манипулятивные приемы и подавать непроверенную, недостоверную информацию, примером этого является сюжет, который вышел на одном из украинских каналов 2 октября".



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"Поэтому чтобы не собирать просроченные конфеты и не распространять фейковую информацию журналистам стоит поехать в российский Липецк и воочию убедиться, что эта фабрика не работает", – добавляет корпорация, которая принадлежит президенту Петру Порошенко. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Кондитерская корпорация "Roshen" заявляет, что ее продукция, которую продают в аннексированном Россией Крыму, не пригодна к употреблению.Об этом говорится в "открытом письме" компании от 3 октября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua "Обращаемся к украинцам, проживающим в аннексированном и оккупированном Крыму. Любая продукция кондитерской корпорации Roshen, которая может оказаться в продаже в Крыму, не пригодна к употреблению", – заявляет "Roshen"."Срок годности такой продукции закончился как минимум в начале 2018 года, соответственно она может быть опасна для здоровья", – убеждены там.Корпорация объясняет: "Последняя продукция на Липецкой фабрике была выпущена еще в первом квартале 2017 года, с тех пор на фабрике ничего не производится. С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы, персонал сокращен"."Ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками... Для продукции Roshen, произведенной в Украине, доступ на российский рынок закрыт еще с 2013 года", – подчеркивает компания.В корпорации считают, что украинские СМИ могут "умышленно применять манипулятивные приемы и подавать непроверенную, недостоверную информацию, примером этого является сюжет, который вышел на одном из украинских каналов 2 октября"."Поэтому чтобы не собирать просроченные конфеты и не распространять фейковую информацию журналистам стоит поехать в российский Липецк и воочию убедиться, что эта фабрика не работает", – добавляет корпорация, которая принадлежит президенту Петру Порошенко.





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