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Раздел: Общество  
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Roshen предупредил, что его продукцию на территории Крыма есть опасно

Roshen предупредил, что его продукцию на территории Крыма есть опасноПоследняя продукция на Липецкой фабрике была выпущена еще в первом квартале 2017 года.

Кондитерская корпорация "Roshen" заявляет, что ее продукция, которую продают в аннексированном Россией Крыму, не пригодна к употреблению.

Об этом говорится в "открытом письме" компании от 3 октября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Обращаемся к украинцам, проживающим в аннексированном и оккупированном Крыму. Любая продукция кондитерской корпорации Roshen, которая может оказаться в продаже в Крыму, не пригодна к употреблению", – заявляет "Roshen".

"Срок годности такой продукции закончился как минимум в начале 2018 года, соответственно она может быть опасна для здоровья", – убеждены там.

Корпорация объясняет: "Последняя продукция на Липецкой фабрике была выпущена еще в первом квартале 2017 года, с тех пор на фабрике ничего не производится. С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы, персонал сокращен".

"Ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками... Для продукции Roshen, произведенной в Украине, доступ на российский рынок закрыт еще с 2013 года", – подчеркивает компания.

В корпорации считают, что украинские СМИ могут "умышленно применять манипулятивные приемы и подавать непроверенную, недостоверную информацию, примером этого является сюжет, который вышел на одном из украинских каналов 2 октября".

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"Поэтому чтобы не собирать просроченные конфеты и не распространять фейковую информацию журналистам стоит поехать в российский Липецк и воочию убедиться, что эта фабрика не работает", – добавляет корпорация, которая принадлежит президенту Петру Порошенко.
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 Теги: Roshen, Крым, опасность

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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