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Раздел: Общество  
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В четырех районах Киева не будет холодной воды

В четырех районах Киева не будет холодной водыНа ликвидацию аварий отводятся ориентировочно сутки.

Среда, 3 октября, для жителей домов на нескольких улицах Киева началась с плохих новостей: из-за аварий на сетях перекрыли холодную воду.

Об этом сообщили в пресс- службе «Киевводоканала», пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Диспетчерская «Киевводоканала» зафиксировала отсутствие водоснабжения по таким адресам:

в Печерском районе - по улице Лютеранской, 13;

в Подольском районе - по улицам Петра Сагайдачного, 31, Межигорской, 60;

в Днепровском районе - по улице Азербайджанской, 2, пр-ту Освободителей, 2;

в Святошинском районе - по улице Академика Ефремова, 3.

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Однако в «Киевводоканале» заявили, что из-за большого количества порывов труб могут не уложиться в срок.
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 Теги: Киев, вода

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Сегодня, 20:22 » Автор: Едгар Букмирза
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