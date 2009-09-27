В четырех районах Киева не будет холодной воды

На ликвидацию аварий отводятся ориентировочно сутки.



Среда, 3 октября, для жителей домов на нескольких улицах Киева началась с плохих новостей: из-за аварий на сетях перекрыли холодную воду.



Об этом сообщили в пресс- службе «Киевводоканала», пишет



Диспетчерская «Киевводоканала» зафиксировала отсутствие водоснабжения по таким адресам:



в Печерском районе - по улице Лютеранской, 13;



в Подольском районе - по улицам Петра Сагайдачного, 31, Межигорской, 60;



в Днепровском районе - по улице Азербайджанской, 2, пр-ту Освободителей, 2;



в Святошинском районе - по улице Академика Ефремова, 3.



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Однако в «Киевводоканале» заявили, что из-за большого количества порывов труб могут не уложиться в срок. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Среда, 3 октября, для жителей домов на нескольких улицах Киева началась с плохих новостей: из-за аварий на сетях перекрыли холодную воду.Об этом сообщили в пресс- службе «Киевводоканала», пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua Диспетчерская «Киевводоканала» зафиксировала отсутствие водоснабжения по таким адресам:в Печерском районе - по улице Лютеранской, 13;в Подольском районе - по улицам Петра Сагайдачного, 31, Межигорской, 60;в Днепровском районе - по улице Азербайджанской, 2, пр-ту Освободителей, 2;в Святошинском районе - по улице Академика Ефремова, 3.Однако в «Киевводоканале» заявили, что из-за большого количества порывов труб могут не уложиться в срок.





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