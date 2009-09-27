Раздел: Общество
В четырех районах Киева не будет холодной воды
На ликвидацию аварий отводятся ориентировочно сутки.
Среда, 3 октября, для жителей домов на нескольких улицах Киева началась с плохих новостей: из-за аварий на сетях перекрыли холодную воду.
Об этом сообщили в пресс- службе «Киевводоканала», пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Диспетчерская «Киевводоканала» зафиксировала отсутствие водоснабжения по таким адресам:
в Печерском районе - по улице Лютеранской, 13;
в Подольском районе - по улицам Петра Сагайдачного, 31, Межигорской, 60;
в Днепровском районе - по улице Азербайджанской, 2, пр-ту Освободителей, 2;
в Святошинском районе - по улице Академика Ефремова, 3.
Читайте также: В Киеве сотни жителей останутся без воды
Однако в «Киевводоканале» заявили, что из-за большого количества порывов труб могут не уложиться в срок.
Среда, 3 октября, для жителей домов на нескольких улицах Киева началась с плохих новостей: из-за аварий на сетях перекрыли холодную воду.
Об этом сообщили в пресс- службе «Киевводоканала», пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Диспетчерская «Киевводоканала» зафиксировала отсутствие водоснабжения по таким адресам:
в Печерском районе - по улице Лютеранской, 13;
в Подольском районе - по улицам Петра Сагайдачного, 31, Межигорской, 60;
в Днепровском районе - по улице Азербайджанской, 2, пр-ту Освободителей, 2;
в Святошинском районе - по улице Академика Ефремова, 3.
Читайте также: В Киеве сотни жителей останутся без воды
Однако в «Киевводоканале» заявили, что из-за большого количества порывов труб могут не уложиться в срок.
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