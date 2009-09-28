В Киеве активисты митингуют против застройки Почтовой площади и Осокорков

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Что нового ко Дню города появится в столице? Об этом, поведал накануне праздника Глава киевской городской администрации Введут в Киеве в эксплуатацию: транспортную развязку на Почтовой площади, ко Дню города. «А это очень серьёзный шаг в обновлении дорожно-транспортной сети столицы», – отметил глава КГГА. Планируется также,