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Раздел: Общество  
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В Киеве активисты митингуют против застройки Почтовой площади и Осокорков

В Киеве активисты митингуют против застройки Почтовой площади и ОсокорковУчаствуют около 100 участников.

Под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) проходит акция против строительства торгового центра на Почтовой площади в Киеве и против застройки Осокорков, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

На акции протеста сейчас присутствуют около 100 участников, и 20-30 "титушок.

Под КГГА проходит акция против застройки Почтовой площади и ОсокорковПод КГГА проходит акция против застройки Почтовой площади и Осокорков

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В ходе акции бывшего члена фракции "Сапомомич" Сергея Гусовского, который активно выступает против застройки на Осокорках, облили зеленкой.

В Киеве активисты митингуют против застройки Почтовой площади и Осокорков
В Киеве активисты митингуют против застройки Почтовой площади и Осокорков
В Киеве активисты митингуют против застройки Почтовой площади и Осокорков
В Киеве активисты митингуют против застройки Почтовой площади и Осокорков
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 Теги: Киев, активисты

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Сегодня, 12:52 » Автор: Анна Мартынова
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