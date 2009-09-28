Раздел: Общество
В Киеве активисты митингуют против застройки Почтовой площади и Осокорков
Участвуют около 100 участников.
Под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) проходит акция против строительства торгового центра на Почтовой площади в Киеве и против застройки Осокорков, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
На акции протеста сейчас присутствуют около 100 участников, и 20-30 "титушок.
Под КГГА проходит акция против застройки Почтовой площади и ОсокорковПод КГГА проходит акция против застройки Почтовой площади и Осокорков
Читайте также: На Киевщине мужчина с топором напал на целительницу
В ходе акции бывшего члена фракции "Сапомомич" Сергея Гусовского, который активно выступает против застройки на Осокорках, облили зеленкой.
Под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) проходит акция против строительства торгового центра на Почтовой площади в Киеве и против застройки Осокорков, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
На акции протеста сейчас присутствуют около 100 участников, и 20-30 "титушок.
Под КГГА проходит акция против застройки Почтовой площади и ОсокорковПод КГГА проходит акция против застройки Почтовой площади и Осокорков
Читайте также: На Киевщине мужчина с топором напал на целительницу
В ходе акции бывшего члена фракции "Сапомомич" Сергея Гусовского, который активно выступает против застройки на Осокорках, облили зеленкой.
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