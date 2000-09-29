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Раздел: Общество  
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Нафтогаз назвал новую дату включения горячей воды в Киеве

Нафтогаз назвал новую дату включения горячей воды в КиевеНа этой неделе ждать горячую воду не стоит.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» надеется заключить мировое соглашение с коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» о правопреемстве долгов "Киевэнерго" в ходе судебного заседания, которое назначено на 10 октября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Об этом в ходе селекторного совещания в Кабмине сообщил первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

"Благодаря принятым правительством решениям (о выделении коммунальному предприятию средств на покрытие разницы в тарифах - ред.) есть существенный позитивный сдвиг.

Но, как всем известно, сейчас идет судебное разбирательство и суд должен принять окончательное решение, то есть утвердить мировое соглашение, над которым мы работаем. Судебное заседание назначено на 10 октября", - сказал Перелома.

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Также он отметил, что предварительные договоренности между сторонами есть и их реально осуществить. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман обещал, что горячая вода в квартирах киевлян может появиться уже на этой неделе
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 Теги: Киев, горячая вода

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Сегодня, 16:10 » Автор: Анна Мартынова
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