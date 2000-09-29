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Раздел: Общество  
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В Киеве нарисовали еще два мурала

В Киеве нарисовали еще два муралаОни появились в Соломенском и Шевченковском районах города.

Столицу украсили два новых мурала. На торцевой стене девятиэтажного жилого дома №9 по ул. Озерной в Соломенском районе теперь красуются гигантские боксерские перчатки. Рисунок создал художник Андрей Пальваль возле нового спортивного зала для детей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

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А в центре города, на улице Михайловской, 7, стену здания разрисовала литовская художница Эгле Звирблите, используя яркие и броские красные, синие, зеленые цвета. Ее работа посвящена кино. Здесь поселились вымышленные персонажи – например, необычный кот в одежде с логотипом Бэтмена, собака в майке с надписью Rambo, розовый заяц в 3D-очках. Некоторые герои мурала едят попкорн и пьют колу.

В Киеве нарисовали еще два мурала
В Киеве нарисовали еще два мурала
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 Теги: Киев, мурал

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Сегодня, 17:49 » Автор: Анна Мартынова
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