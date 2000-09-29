В Киеве нарисовали еще два мурала

Они появились в Соломенском и Шевченковском районах города.



Столицу украсили два новых мурала. На торцевой стене девятиэтажного жилого дома №9 по ул. Озерной в Соломенском районе теперь красуются гигантские боксерские перчатки. Рисунок создал художник Андрей Пальваль возле нового спортивного зала для детей, передает



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А в центре города, на улице Михайловской, 7, стену здания разрисовала литовская художница Эгле Звирблите, используя яркие и броские красные, синие, зеленые цвета. Ее работа посвящена кино. Здесь поселились вымышленные персонажи – например, необычный кот в одежде с логотипом Бэтмена, собака в майке с надписью Rambo, розовый заяц в 3D-очках. Некоторые герои мурала едят попкорн и пьют колу.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Столицу украсили два новых мурала. На торцевой стене девятиэтажного жилого дома №9 по ул. Озерной в Соломенском районе теперь красуются гигантские боксерские перчатки. Рисунок создал художник Андрей Пальваль возле нового спортивного зала для детей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня А в центре города, на улице Михайловской, 7, стену здания разрисовала литовская художница Эгле Звирблите, используя яркие и броские красные, синие, зеленые цвета. Ее работа посвящена кино. Здесь поселились вымышленные персонажи – например, необычный кот в одежде с логотипом Бэтмена, собака в майке с надписью Rambo, розовый заяц в 3D-очках. Некоторые герои мурала едят попкорн и пьют колу.





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