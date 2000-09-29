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Сенат США признал Голодомор геноцидом
Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека.
Сенат США единогласным решением принял двухпартийной резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Так, в частности, к постановляющей части документа включено признание Сенатом выводов Правительственной Комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 г.) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. Геноцид против украинцев", - говорится в сообщении.
Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.
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"Проект подобной резолюции был также утвержден комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и сейчас ожидает рассмотрения во время пленарного заседания", - отмечают в посольстве.
Сенат США единогласным решением принял двухпартийной резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Так, в частности, к постановляющей части документа включено признание Сенатом выводов Правительственной Комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 г.) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. Геноцид против украинцев", - говорится в сообщении.
Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.
Читайте также: Португальский город признал Голодомор геноцидом
"Проект подобной резолюции был также утвержден комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и сейчас ожидает рассмотрения во время пленарного заседания", - отмечают в посольстве.
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