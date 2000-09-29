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Раздел: Общество  
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Жена и дочь посетили в СИЗО украинского политзаключенного в РФ

Жена и дочь посетили в СИЗО украинского политзаключенного в РФСущенко рассчитывает на обмен.

Жена и дочь посетили в СИЗО украинского политзаключенного в РФ журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщил его общественный защитник Марк Фейгин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Сегодня Романа Сущенко в тюрьме Лефортово в Москве посетили жена и дочь", - написал он.

Кроме того, он обнародовал обращение Сущенко к соотечественникам.

"Надеюсь, что вы и в дальнейшем продолжите поддерживать меня, мою семью и справедливость. Верю в счастливое разрешение ситуации, в которой оказался. Постоянно чувствовал поддержку украинской власти, нашей державы, правительства, президента, гражданского сообщества и просто людей. Низкий поклон вам", - написал украинский политзаключенный.

12 сентября Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко.

Он заявил, что рассчитывает на обмен.

Общественный защитник журналиста Марк Фейгин в свою очередь заявил, что Сущенко готов просить о помиловании.

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Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом.
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 Теги: Сущенко, РФ

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Вчера, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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