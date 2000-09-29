Раздел: Общество
Жена и дочь посетили в СИЗО украинского политзаключенного в РФ
Сущенко рассчитывает на обмен.
Жена и дочь посетили в СИЗО украинского политзаключенного в РФ журналиста Романа Сущенко.
Об этом сообщил его общественный защитник Марк Фейгин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Сегодня Романа Сущенко в тюрьме Лефортово в Москве посетили жена и дочь", - написал он.
Кроме того, он обнародовал обращение Сущенко к соотечественникам.
"Надеюсь, что вы и в дальнейшем продолжите поддерживать меня, мою семью и справедливость. Верю в счастливое разрешение ситуации, в которой оказался. Постоянно чувствовал поддержку украинской власти, нашей державы, правительства, президента, гражданского сообщества и просто людей. Низкий поклон вам", - написал украинский политзаключенный.
12 сентября Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко.
Он заявил, что рассчитывает на обмен.
Общественный защитник журналиста Марк Фейгин в свою очередь заявил, что Сущенко готов просить о помиловании.
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Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом.
Жена и дочь посетили в СИЗО украинского политзаключенного в РФ журналиста Романа Сущенко.
Об этом сообщил его общественный защитник Марк Фейгин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Сегодня Романа Сущенко в тюрьме Лефортово в Москве посетили жена и дочь", - написал он.
Кроме того, он обнародовал обращение Сущенко к соотечественникам.
"Надеюсь, что вы и в дальнейшем продолжите поддерживать меня, мою семью и справедливость. Верю в счастливое разрешение ситуации, в которой оказался. Постоянно чувствовал поддержку украинской власти, нашей державы, правительства, президента, гражданского сообщества и просто людей. Низкий поклон вам", - написал украинский политзаключенный.
12 сентября Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко.
Он заявил, что рассчитывает на обмен.
Общественный защитник журналиста Марк Фейгин в свою очередь заявил, что Сущенко готов просить о помиловании.
Читайте также: В российском СИЗО почти довели до инсульта политзаключенного из Крыма
Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом.
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