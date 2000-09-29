Раздел: Общество
Стало известно, какой будет главная елка страны
Такое решение обусловлено проблемной перевозкой
Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве в этом году будет ниже прошлогодней. Об этом сообщил организатор новогодних празднований в Киеве последних лет Игорь Добруцкий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В этом году высота елки будет максимально 25 метров. Мы уже не будем брать елку высотой 33 метра. Это очень тяжело в плане доставки в Киев. Транспорта подходящего нет, с ней невозможно развернуться. Поэтому возвращаемся к старому варианту", - рассказал Добруцкий.
По его словам, 90% точек по продаже сувениров, разных изделий, а также фуд-корта мест на трех локациях в Киеве уже заняты партнерами.
"Также готов макет стаканчиков для кофе, какао или глинтвейна. Там будут изображены красивые пингвины и медведи", – подытожил он.
Читайте также: Стало известно, где в Украине находится самая дорогая елка
Напомним, в прошлом году в Киеве разгорелись жаркие споры по поводу установки главной елки страны. Многие киевляне не хотели, чтобы ради праздника срубали живое дерево. На сайте Киеврады даже появилась петиция против того, чтобы для столицы срубили елку, которой 110 лет.
Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве в этом году будет ниже прошлогодней. Об этом сообщил организатор новогодних празднований в Киеве последних лет Игорь Добруцкий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В этом году высота елки будет максимально 25 метров. Мы уже не будем брать елку высотой 33 метра. Это очень тяжело в плане доставки в Киев. Транспорта подходящего нет, с ней невозможно развернуться. Поэтому возвращаемся к старому варианту", - рассказал Добруцкий.
По его словам, 90% точек по продаже сувениров, разных изделий, а также фуд-корта мест на трех локациях в Киеве уже заняты партнерами.
"Также готов макет стаканчиков для кофе, какао или глинтвейна. Там будут изображены красивые пингвины и медведи", – подытожил он.
Читайте также: Стало известно, где в Украине находится самая дорогая елка
Напомним, в прошлом году в Киеве разгорелись жаркие споры по поводу установки главной елки страны. Многие киевляне не хотели, чтобы ради праздника срубали живое дерево. На сайте Киеврады даже появилась петиция против того, чтобы для столицы срубили елку, которой 110 лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
215
0
Также советуем посмотреть
- Дарим улыбку: подборка свежих анекдотов на вечер
- Забавные фотки людей, решивших пойти против системы
- Дворник вернул владельцу найденный пакет, набитый деньгами
- Турчинов пообещал не затягивать с санкциями против 112 и Newsone
- Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей
- В МОН не считают закон об образовании дискриминационным
- Прикольные фотки, ставящие под сомнение законы физики
- Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
- Британцы придумали забавный способ сорвать злость на политиках
- Октябрь: будет ли доллар по 30
- В Киеве отыскали чемпиона «героев парковки»
- Электроголодание в России
- Оговорка по Фрейду: Путин насмешил рассуждениями о проституции
- Нарушение языкового закона предусматривает срок до трех лет
- Вид снизу: заплыв грациозного корги стал хитом YouTube
- На Донбассе отключили водоснабжение десяти населенных пунктов
- Суверенітет над майбутнім
- Дающий интервью грустный кот стал звездой мемов
- НАБУ і прокурори: партнери чи вороги
- Жительница Донецка получила 12 лет тюрьмы за убийство полковника СБУ
- В Сети отыскали «пузатого» двойника Трампа
- Ті, хто домовляються з Путіним, отримають кров і розруху
- Україна і світ: головні події
- Минутка доброты: пропавшая такса вернулась домой спустя пять лет
- Польская газета опубликовала интервью с главарем боевиков
- Вибори на окупованих територіях засудили всі країни без винятку
- Украина имеет все шансы перегнать Словакию по туризму
- Соцсети высмеяли трейлер нового фильма «Л/ДНР»
- Экс-комбата Харьков-1 задержали на взятке
- Последний фронт Владимира Путина
Оставьте свой комментарий