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Раздел: Общество  
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Стало известно, какой будет главная елка страны

Стало известно, какой будет главная елка страны Такое решение обусловлено проблемной перевозкой

Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве в этом году будет ниже прошлогодней. Об этом сообщил организатор новогодних празднований в Киеве последних лет Игорь Добруцкий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"В этом году высота елки будет максимально 25 метров. Мы уже не будем брать елку высотой 33 метра. Это очень тяжело в плане доставки в Киев. Транспорта подходящего нет, с ней невозможно развернуться. Поэтому возвращаемся к старому варианту", - рассказал Добруцкий.

По его словам, 90% точек по продаже сувениров, разных изделий, а также фуд-корта мест на трех локациях в Киеве уже заняты партнерами.

"Также готов макет стаканчиков для кофе, какао или глинтвейна. Там будут изображены красивые пингвины и медведи", – подытожил он.

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Напомним, в прошлом году в Киеве разгорелись жаркие споры по поводу установки главной елки страны. Многие киевляне не хотели, чтобы ради праздника срубали живое дерево. На сайте Киеврады даже появилась петиция против того, чтобы для столицы срубили елку, которой 110 лет.
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 Теги: елка, Киев

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Сегодня, 00:41 » Автор: Татьяна Ларина
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