Раздел: Общество
Украинцам пообещали заморозки
В Украине ожидаются заморозки
5 октября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
На западе Украины малооблачно, без осадков, на почве, местами в воздухе заморозки 0…-5 градусов, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+5 градусов, днем +12…+18 градусов.
В Карпатах без осадков, температура ночью -3…+2 градуса, днем +5…+10 градусов.
В Моршине без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +15…+17 градусов.
В Трускавце без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +15…+17 градусов.
В Сваляве без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +16…+18 градусов.
На севере Украины малооблачно, без осадков, на почве, в Черниговской и Сумской областях местами и в воздухе заморозки 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в Черниговской и Сумской областях -1…+4 градуса; днем +11…+18 градусов.
В центре Украины ясно, без осадков, на почве заморозки 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +11…+17 градусов.
На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, на почве местами заморозки 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +10…+17 градусов.
На юге Украины ясно, без осадков, на почве местами заморозки 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, в Херсонской области +4…+9 градусов, днем +12…+19 градусов, в Запорожской области +11…+16 градусов.
В Крыму ясно, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.
Читайте также: Синоптики обещают украинцам заморозки
В Ялте без осадков. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.
5 октября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
На западе Украины малооблачно, без осадков, на почве, местами в воздухе заморозки 0…-5 градусов, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+5 градусов, днем +12…+18 градусов.
В Карпатах без осадков, температура ночью -3…+2 градуса, днем +5…+10 градусов.
В Моршине без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +15…+17 градусов.
В Трускавце без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +15…+17 градусов.
В Сваляве без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +16…+18 градусов.
На севере Украины малооблачно, без осадков, на почве, в Черниговской и Сумской областях местами и в воздухе заморозки 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в Черниговской и Сумской областях -1…+4 градуса; днем +11…+18 градусов.
В центре Украины ясно, без осадков, на почве заморозки 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +11…+17 градусов.
На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, на почве местами заморозки 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +10…+17 градусов.
На юге Украины ясно, без осадков, на почве местами заморозки 0…-5 градусов, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, в Херсонской области +4…+9 градусов, днем +12…+19 градусов, в Запорожской области +11…+16 градусов.
В Крыму ясно, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.
Читайте также: Синоптики обещают украинцам заморозки
В Ялте без осадков. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
156
0
Также советуем посмотреть
- Дарим улыбку: подборка свежих анекдотов на вечер
- Забавные фотки людей, решивших пойти против системы
- Дворник вернул владельцу найденный пакет, набитый деньгами
- Турчинов пообещал не затягивать с санкциями против 112 и Newsone
- Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей
- В МОН не считают закон об образовании дискриминационным
- Прикольные фотки, ставящие под сомнение законы физики
- Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
- Британцы придумали забавный способ сорвать злость на политиках
- Октябрь: будет ли доллар по 30
- В Киеве отыскали чемпиона «героев парковки»
- Электроголодание в России
- Оговорка по Фрейду: Путин насмешил рассуждениями о проституции
- Нарушение языкового закона предусматривает срок до трех лет
- Вид снизу: заплыв грациозного корги стал хитом YouTube
- На Донбассе отключили водоснабжение десяти населенных пунктов
- Суверенітет над майбутнім
- Дающий интервью грустный кот стал звездой мемов
- НАБУ і прокурори: партнери чи вороги
- Жительница Донецка получила 12 лет тюрьмы за убийство полковника СБУ
- В Сети отыскали «пузатого» двойника Трампа
- Ті, хто домовляються з Путіним, отримають кров і розруху
- Україна і світ: головні події
- Минутка доброты: пропавшая такса вернулась домой спустя пять лет
- Польская газета опубликовала интервью с главарем боевиков
- Вибори на окупованих територіях засудили всі країни без винятку
- Украина имеет все шансы перегнать Словакию по туризму
- Соцсети высмеяли трейлер нового фильма «Л/ДНР»
- Экс-комбата Харьков-1 задержали на взятке
- Последний фронт Владимира Путина
Оставьте свой комментарий