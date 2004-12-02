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Раздел: Общество  
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Киевляне поставили на место наглого автохама

Киевляне поставили на место наглого автохамаИнцидент произошел на Позняках.

В Киеве прохожие заблокировали проезд водителю, который пытался сократить путь, проехав по тротуару, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook сообществе "Вартові Еспресо".

Отмечается, что инцидент произошел на Позняках. Водитель решил развернутся по тротуару, проехав при этому через пешеходный переход. Его задумке воспрепятствовали другой автомобилист и случайные прохожие, перегородив ему выезд.

В результате автохаму пришлось сдать назад и поехать по правилам.

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Действия очевидцев вызвали одобрения комментаторов в сети.

Киевляне поставили на место наглого автохама
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 Теги: Киев, автохам

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Сегодня, 13:56 » Автор: Анна Мартынова
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