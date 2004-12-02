Раздел: Общество
В Киеве пройдет необычный новогодний парад
Эко-парад соберет от 100 до 300 человек.
В воскресенье, 23 декабря, в Киеве состоится праздничный парад Эко Дедов Морозов и Эко Снегурочек, передает Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
Об этом сообщила председатель общественной организации «Кедры Украины», экологический активист Татьяна Мадисон.
По словам Мадисон, парад Эко Дедов Морозов и Эко Снегурочек организован с целью пропаганды сохранения хвойных деревьев в предновогодние дни и введения новой праздничной традиции - высадка семейного хвойного дерева и даже целых новогодних лесов.
По предварительным данным, в праздничном шествии примут участие от 100 до 300 человек, но организаторы надеются, что ближе к 23 декабря принять участие в шествии согласятся гораздо больше людей.
«Начало нашего праздника - возле Центрального универмага. Оттуда мы пойдем к Мариинскому парку, где праздник продлится до 15.00», - сказала представитель организации.
Программой мероприятия предусмотрено праздничное шествие Эко Дедов Морозов и Эко Снегурочек с саженцами кедра и голубых елей по Крещатику к Мариинскому парку, где эти деревья будут высажены. Также в парке состоится праздничный концерт, на котором прозвучат новогодние песни, стихи, сказки, присланные на творческий конкурс Эко Деда Мороза, а также другие развлечения для детей и их родителей.
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Мадисон отметила, что ежегодно в Украине по случаю новогодних праздников срубают около 5 млн хвойных деревьев, причем треть из них не раскупается и их выбрасывают на свалки.
В воскресенье, 23 декабря, в Киеве состоится праздничный парад Эко Дедов Морозов и Эко Снегурочек, передает Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
Об этом сообщила председатель общественной организации «Кедры Украины», экологический активист Татьяна Мадисон.
По словам Мадисон, парад Эко Дедов Морозов и Эко Снегурочек организован с целью пропаганды сохранения хвойных деревьев в предновогодние дни и введения новой праздничной традиции - высадка семейного хвойного дерева и даже целых новогодних лесов.
По предварительным данным, в праздничном шествии примут участие от 100 до 300 человек, но организаторы надеются, что ближе к 23 декабря принять участие в шествии согласятся гораздо больше людей.
«Начало нашего праздника - возле Центрального универмага. Оттуда мы пойдем к Мариинскому парку, где праздник продлится до 15.00», - сказала представитель организации.
Программой мероприятия предусмотрено праздничное шествие Эко Дедов Морозов и Эко Снегурочек с саженцами кедра и голубых елей по Крещатику к Мариинскому парку, где эти деревья будут высажены. Также в парке состоится праздничный концерт, на котором прозвучат новогодние песни, стихи, сказки, присланные на творческий конкурс Эко Деда Мороза, а также другие развлечения для детей и их родителей.
Читайте также: Мурал на «Осокорках» дополнили портретом героя
Мадисон отметила, что ежегодно в Украине по случаю новогодних праздников срубают около 5 млн хвойных деревьев, причем треть из них не раскупается и их выбрасывают на свалки.
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