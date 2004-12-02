Киевляне жалуются на нашествие крыс

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Полчища крыс оккупировали центр Киева Заведения общественного питания, расположенные в “Пассаже”, не имеют своих мусорных баков и пользуются контейнерами жилых домов, которые часто переполнены и в итоге привлекают полчища крыс.