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Раздел: Общество  
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Киевляне жалуются на нашествие крыс

Киевляне жалуются на нашествие крыс Крысы не боятся людей.

Очевидцы сняли в центре Киева на улице Ярославов Вал 14/2 большое скопление крыс, которые поселились в заброшенном здании напротив гостиницы Radisson Sas, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

По словам автора видео Станислава, крыс было такое количество, что они не обращали внимания на присутствие людей. "В жизни не видел столько крыс. Они были просто огромными и нас не боялись. Было впечатление, что, если предложишь им еду, они даже не побоятся ее взять. Мы в шоке от увиденного".

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Столичные чиновники не комментируют и попросили направить информационный запрос в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве. Ответ будет опубликован в случае поступления.

Киевляне жалуются на нашествие крыс
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 Теги: Киев, крысы

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Сегодня, 16:01 » Автор: Анна Мартынова
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