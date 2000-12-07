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Раздел: Общество  
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В Украину не пустили четырех российских журналисток

В Украину не пустили четырех российских журналисток Журналисткам из России был запрещен въезд в Украину.

На территорию Украины не пустили российскую журналистку Анастасию Дроздову и еще трех ее коллег, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Украинская Правда

Указывается, что Дроздова - журналист сети журналистов-расследователей SCOOP.

"Мы сражались сутки. До самой последней минуты. Мои полтора суток без сна, все как в фильме "Терминал". Но во въезде в Украину мне все-таки отказали", - рассказала она.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что кроме Дроздовой, в Украину также не пустили журналистку издания "Старая Русь" Елену Николаеву, Юлию Никитину из издания "Фонтанка", а также Елену Владыкину - журналистку российской газеты "Мой район".

В августе украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику, члену Совета движения по защите прав избирателей "Голос" Роману Удоту.

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26 ноября в столичных аэропортах Украины не пропустили на территорию нашего государства более 70 граждан России, которые, в том числе, прилетели из Беларуси.
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 Теги: Россия, журналисты

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Сегодня, 00:41 » Автор: Татьяна Ларина
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